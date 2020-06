Il murale con la Madonna a Napoli: “Mantenete la distanza”

Napoli. Due donne camminano per il centro della città. Dietro di loro, un murale urbano che rappresenta la Vergine Maria che indossa la mascherina con accanto un messaggio esplicito: “Mantenete la distanza”.

A Napoli la presenza della Madonna è frequente, soprattutto nelle case.

Con questa immagine, la Vergine si unisce alle raccomandazioni in epoca di coronavirus in un Paese duramente colpito dalla pandemia e che continua a lottare per farvi fronte.