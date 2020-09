Ladri di biciclette: quando la Vergine mette la polizia sulla pista della proprietaria

Chi l’avrebbe detto? La Madonna ha contribuito al felice esito di un caso di furto di bicicletta! Normalmente è raro che si arrivi a risolvere simili casi, visto che è difficile risalire ai proprietari. Secondo le cifre della Prefettura di Polizia, in Francia vengono rubate 500mila biciclette l’anno, di cui 150mila vengono ritrovate, ma tra queste solo il 3% vengono restituite ai proprietari, per difetto di identificabilità. La bicicletta di Maria è sfuggita alla regola ed è stata resa alla sua proprietaria, non perché marchiata con un Bicycode, bensì per via di un’immagine della Vergine.

Mercoledì 2 settembre Maria, 65 anni, vede che le è stata rubata la bicicletta a casa sua, in un quartiere calmo della Val d’Oise. Eppure la bicicletta era parcheggiata all’interno del suo giardino privato, accostata contro una statua della Vergine. Una bella bicicletta su cui la proprietaria aveva attaccato, tra il parafango e le borse, un’immagine della Vergine di Medjugorie. Una fervente devozione a Maria e alla Sacra Famiglia, che Maria nutre fin dalla tenera infanzia, trascorsa in Portogallo. Furibonda, la donna resta qualche istante indecisa, domandandosi se dovesse andare a messa (come pensava di fare) o al commissariato per sporgere denuncia. Alla fine si decide per la chiesa. La polizia può aspettare, il buon Dio no. Lungo la strada incrocia il parroco, che si stupisce di vederla a piedi e al quale racconta la sua disavventura.

Tre giorni più tardi, sabato 5 settembre, la polizia trova una bicicletta abbandonata lungo una strada ad alto scorrimento. Con un riflesso tanto logico quanto divertente, i poliziotti deducono che il proprietario – che aveva apposto un adesivo della Vergine – doveva indubbiamente essere cattolico. Approfittano allora del Forum delle Associazioni attivo proprio quel giorno per recarsi allo stand della parrocchia. Chiedono allora se la bici, marchiata dell’indizio mariano, non appartenga a qualcuno dei parrocchiani, considerando che la comunità parrocchiale è una vasta famiglia in una cittadina di 16mila abitanti, e che il prete del posto conosce bene le sue pecorelle. Buona deduzione! Quest’ultimo fa immediatamente il collegamento con la bici di Maria… Felice esito del caso! Una storia che mostra come Maria possa essere sorgente di grazie anche in fatto di biciclette: non solo protegge il viaggiatore, ma riporta anche le biciclette smarrite e/o rubate.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]