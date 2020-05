Dal 18 maggio di nuovo a messa. Papa Francesco felice: si ritorna alla familiarità con il Signore

Il Vaticano passa alla Fase 2 del contenimento dell’emergenza Covid-19. E spegne lo streaming alle messe mattutine di Papa Francesco. Che torneranno ad essere aperte al pubblico, nel rispetto delle norme anti-contagio.

La messa per Giovanni Paolo II

«Confermo che il 18 maggio, in memoria del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, il Santo Padre celebrerà la messa mattutina in diretta alle ore 7:00 nella cappella della tomba del Santo nella Basilica vaticana», spiega il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni.

LUSA | AFP Giovanni Paolo II - "Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli: illumina la nostra mente perché crediamo di più; riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! La tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una fede più viva".

Stop alla dirette da Santa Marta

«Lo stesso giorno – prosegue – riprenderà in Italia – ed è già ripresa in molte parti del mondo – la celebrazione della messa con concorso di fedeli. Per questo motivo, dal giorno successivo, 19 maggio, cesserà la trasmissione in diretta delle messe mattutine da Casa Santa Marta».

Il desiderio di Papa Francesco

«Come ha avuto modo di affermare nei giorni scorsi – ha evidenziato il direttore della Sala Stampa vaticana – il Papa auspica che il Popolo di Dio possa così tornare alla familiarità comunitaria con il Signore nei sacramenti, partecipando alla liturgia domenicale, e riprendendo, anche nelle chiese, la frequentazione quotidiana del Signore e della sua Parola».