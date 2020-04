12 alimenti essenziali per garantire l’immunità di tutta la famiglia

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Dopo che l’ha dichiarato la pandemia del coronavirus (COVID-19), la grande preoccupazione generale è stata quella di scoprire quali sono i modi più efficaci per combattere la malattia.

Al di là delle misure preventive di base – come lavarsi le mani varie volte al giorno, evitare il contatto con le persone malate e mantenere una buona igiene –, la raccomandazione universale condivisa dai professionisti della salute è cercare uno stile di vita sano (che include esercizio fisico, controllo dello stress e un numero adeguato di ore di sonno) e aver cura dell’alimentazione, visto che i cibi ricchi di vitamine, minerali e oligoelementi aumentano le difese naturali del corpo.

Se voi e la vostra famiglia consumate già le dosi quotidiane raccomandate di frutta e verdura non c’è motivo di preoccuparsi molto, perché un’alimentazione varia e bilanciata offre tutti i nutrienti importanti per far sì che il sistema immunitario svolga le sue funzioni.

Un altro aspetto importante è ridurre il consumo di cibi grassi, visto che gli studi hanno mostrato che limitare i grassi nella dieta aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Uno di questi studi ha mostrato che una dose eccessiva di olio può pregiudicare la funzione dei globuli bianchi e che le diete ricche di grassi possono alterare la microbiota intestinale che favorisce l’immunità.

Scorrete la galleria fotografica e scoprite 12 cibi che possono mancare nella vostra alimentazione e nella vostra lista della spesa: