In tempo di covid, si è ripetuto oggi il miracolo di San Gennaro

ha fatto il miracolo! Si è ripetuto anche quest’anno a Napoli il prodigio del miracolo del santo patrono. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 del 19 settembre, in un duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, per le. Ad accoglierlo l’applauso dei fedeli presenti ().

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro si è realizzato per la prima volta il 17 agosto del 1389 ma non si esclude che sia avvenuto anche in precedenza. Il grandioso prodigio ha luogo tre volte l’anno: nel primo sabato di maggio, il 19 settembre, giorno della festa del Santo e ricorrenza del suo martirio avvenuto sotto Diocleziano, e il 16 dicembre “festa del patrocinio di San Gennaro” in memoria della terribile eruzione del Vesuvio nel 1631, bloccata grazie all’intercessione del santo.

«Con gioia e commozione – ha detto cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli – il sangue del nostro santo patrono è sciolto».

Vi riportiamo di seguito alcune preghiere da recitare a San Gennaro.

Preghiera di intercessione

O Gennaro, strenuo atleta della fede di Gesù Cristo, inclito Patrono della cattolica Napoli, volgi benigno il tuo sguardo verso di noi, e degnati di accogliere i voti che con piena fiducia nel tuo potente patrocinio deponiamo oggi ai tuoi piedi.

Quante volte sollecito sei accorso in aiuto dei tuoi concittadini, ora arrestando il cammino della lava sterminatrice del Vesuvio, ed ora prodigiosamente liberandoci dalla peste, dai terremoti, dalla fame, e da tanti altri castighi divini, i quali gittavano lo spavento in mezzo a noi!

Il perenne miracolo della liquefazione è segno sicuro ed oltremodo eloquente che vivi in mezzo a noi, conosci le nostre necessità e ci proteggi in una maniera affatto singolare.

Prega, deh! prega per noi che a te ricorriamo, sicuri di essere esauditi: e liberaci da tanti mali che da ogni parte ci opprimono.

Salva la tua Napoli dall’invadente incredulità e fa che quella fede, per cui generosamente sacrificasti la tua vita, renda sempre in mezzo a noi frutti ubertosi di sante opere. Così sia. 3 Gloria al Padre…

San Gennaro prega per noi.

Sequenza nella solennità del 19 settembre