San Francesco in 4k: il documentario in onda a Ferragosto

Sabato 15 agosto, su Rai1 alle ore 17.40, andrà in onda “Il folle di Dio“, un documentario sulla vita di San Francesco, il santo di tutti gli italiani e di tutti i cristiani del mondo.

Il documentario, girato in 4k, seguirà il percorso del santo mettendosi in viaggio, convinti, come Francesco, che per crescere moralmente e spiritualmente occorre mettersi in cammino.

Il narratore pellegrino

Angelo Mellone, il nostro conduttore-narratore, è un “pellegrino”, un esploratore che, attraverso la vita di Francesco, mostrerà anche alcune bellezze naturalistiche e artistiche dell’Italia centrale (tra Umbria, Lazio e Toscana). Ogni luogo di pellegrinaggio rappresenta un ambito tematico particolarmente significativo per la vita del santo.

Ad Assisi, città natale di Francesco ma anche meta di milioni di devoti, racconteremo il modo in cui Francesco si spogliò dei suoi beni.

SHUTTERSTOCK

“Non rinnegò mai la sua famiglia”

«Non rinnegò mai la sua famiglia – afferma padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi – Francesco voleva vivere pienamente la sua vocazione» e cominciò a vivere una vita di povertà insieme a un gruppo di compagni e amici – amici che nel giro di pochissimi anni costituiranno un Ordine con frati provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Da Frugoni a Cacciari

Per approfondire i temi che il nostro pellegrino affronterà nel suo percorso, anche dialogando con alcuni frati incontrati nei santuari, ci siamo avvalsi del contributo di alcuni tra i maggiori esperti della vita del santo: gli storici Franco Cardini, Chiara Frugoni e Chiara Mercuri; il filosofo Massimo Cacciari; lo psichiatra Armando Piccinni (San Francesco Patrono d’Italia, 12 agosto).