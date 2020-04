Preghiera di aiuto a San Francesco d’Assisi per frenare la pandemia

O san Francesco, fratello di tutti, aiutaci!

Chiedi al Signore Gesù di stendere la sua mano e guarire gli infermi colpiti dal virus, di infondere energie nuove in chi opera per la salute di tutti ed ergersi sulle forze del male per fermare Il flagello.

Francesco, aiutaci ad abbracciare i difficili problemi culturali, sociali, economici e politici dell’Italia e del mondo, aiutaci ad assumere tutte le sofferenze dell’uomo di oggi e a farci prossimi gli uni degli altri per andare incontro al futuro uniti e animati da fiducia e speranza.

Tu che sei icona di Gesù Crocifisso, attraverso i tuoi piedi scalzi e feriti mostra a tutti la via della luce, con le tue mani trafitte e imploranti insegnaci le buone opere da compiere, la piaga del tuo costato apra la strada a chi desidera conoscere l’infinito amore per lui dell’Altissimo Onnipotente e Buon Signore,

che nella Trinità perfetta e nell’Unità semplice vive e regna ed è glorificato, Dio eterno e misericordioso per tutti i secoli dei secoli.

Amen