In Francia i cristiani subiscono più di 3 attacchi al giorno

I deputati francesi Nicolas Dupont-Aignan e Agnès Thill sono stati criticati qualche tempo fa quando hanno affermato che in Francia si verificavano tre attacchi anticristiani al giorno. Molti hanno contestato questo dato, ritenendolo esagerato.

Il giornalista Jean-Marie Guénois, del famoso quotidiano liberale e laico Le Figaro, ha realizzato un’estesa inchiesta sul tema, confermando che queste cifre sono purtroppo molto reali.

L’indagine è stata oggetto di un articolo pubblicato sul sito web Christianophibie.fr , che monitora la persecuzione anticristiana in Francia e in tutto il mondo.

Due istituzioni statali francesi corroborano queste dati: la Delegazione Interministeriale per la lotta al razzismo, all’antisemitismo e all’odio anti-LGBT ( DILCRAH ), legata all’ufficio del Primo Ministro, e il Servizio Centrale di Intelligence Criminale (SCRC), della Gendarmeria francese.

Nel marzo 2020, il SCRC ha diffuso dati del 2018 che confermano almeno 877 danni intenzionali a edifici cattolici solo in quell’anno.

La DILCRAH, che pubblica rapporti su “atti antireligiosi, antisemiti, razzisti e xenofobi”, ha annunciato nell’edizione del 28 gennaio che nel 2019 sono stati registrati 1.052 atti anticristiani, nel 2018 1.063 e nel 2017 1.036.

I parlamentari Dupont-Aignan e Thill quindi “sbagliavano”, ma non nel senso che intendevano i loro detrattori: non stavano “esagerando”, perché i numeri reali degli attacchi anticristiani quotidiani in Francia sono anche superiori alla media che avevano denunciato.