I diavoli sono ancora in tempo per salvarsi dal giudizio di Dio?

diventa Satana e fin dall’inizio sarà l’avversario di Cristo. Se Gesù è il principio e la fine della storia (l’Alfa e l’Omega), il Suo avversario, Satana, si manifesta come tale dall’inizio e tale rimarrà fino alla fine dei tempi, quando sarà definitivamente condannato.

Il nome “Lucifero” è adatto a colui che è il più elevato degli spiriti celesti prima del peccato: dopo la caduta si pensa di definirlo con il nome di Satana, una parola ebraica che significa “avversario” e anche “calunniatore” o “accusatore”. La versione greca della Bibbia detta “dei Settanta” traduce “Satana” con il vocabolo “Diabolos”, che significa “colui che divide (dal verbo greco diaballo) e corrompe”. Gesù lo identifica con Beelzebul, principe dei demoni (Mc. 3, 22-­24).

Gustave Doré - Public Domain

Più abili di tutti gli uomini

Gli Angeli decaduti o Diavoli, essendo spiriti, hanno anche dopo il castigo divino quella sovratemporalità ed extraspazialità che li rende superiori agli esseri umani. I Diavoli, come insegna San Tommaso, hanno una naturale facoltà conoscitiva particolarmente brillante e quindi sono di gran lunga più intelligenti degli uomini: i Demoni sono molto più abili di tutti i nostri fisiologi e psicologi, sono più esperti e scaltri di tutti i nostri uomini politici.

Realizzano il “niente”

Mentre Dio crea la vita, i Demoni realizzano il niente, il caos, la confusione e la perversione, ma non diffondono l’ateismo, non sono atei, sanno bene che Dio esiste ed è all’opera: nel loro progetto di destabilizzazione della terra, l’ateismo è solo un momento di transizione perché l’obiettivo che essi propongono è l’adorazione del Male. L’ateismo marxista e il paganesimo occultista hitleriano con le loro false promesse hanno ingannato molti, ma alla fine entrambi hanno dimostrato di essere giganti con i piedi d’argilla.

Queste due ideologie “diaboliche” hanno portato allo sterminio di decine di milioni di uomini nei lager e nei gulag rivelando così il loro perfido potere di distruzione e di degradazione del genere umano.

La lotta degli Angeli buoni

Nella lotta tra il Bene e il Male, gli Angeli buoni ci aiutano quindi a sconfiggere i Demoni, infatti gli Angeli sono essenziali nel nostro combattimento spirituale: sarebbe da sprovveduti affrontare una guerra senza prima assicurarsi il sostegno di eserciti amici e bene armati. I cristiani sanno bene di non essere soli nella lotta che devono condurre contro l’Avversario, perciò possiamo “chiamare a raccolta” tutti gli alleati disponibili in cielo e sulla terra: in primo luogo l’innumerevole armata degli Angeli e dei Santi in Paradiso, tutti ben lieti di “passare il loro cielo a fare del bene sulla terra”; e poi la grande famiglia dei fratelli e delle sorelle che attorno a noi offrono i loro sacrifici per la salvezza del mondo; senza dimenticare, infine, la preghiera efficacissima delle anime che stanno compiendo la loro purificazione nel Purgatorio.

Gli Angeli ci proteggono soprattutto contro gli attacchi del Demonio diminuendo l’intensità delle tentazioni. Ci chiediamo ma ci sarà mai salvezza per loro?

Un inferno peggiore degli uomini

Per Lucifero-Satana e il suo seguito la punizione divina è l’eterna dannazione. Non esiste dunque alcuna possibilità di salvezza per gli Angeli ribelli. E visto che il peccato degli Angeli maligni è stato molto più grave di quello degli uomini, molto più pesante è il castigo loro inflitto: i Diavoli, essendo spiriti, hanno un inferno peggiore degli uomini, patiscono un maggiore dolore spirituale poiché si rendono conto più degli uomini, della eccellenza del bene perduto e dell’enormità della perfidia realizzata.

