5 consigli infallibili per lottare contro il demonio

di padre Juan Carlos Vásconez

L’esistenza del demonio è uno dei temi meno trattati, o di cui si parla con scarsa serietà. Questo ha portato molti a dubitare della sua esistenza, attribuendo il male a situazioni puramente psicologiche o di ordine naturale. La Sacra Scrittura, però, è chiarissima nell’affermare l’esistenza di questo essere spirituale che cerca con tutti i mezzi di distruggere la felicità dell’uomo.

Ricordiamo quello che ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: “All’inizio era un angelo buono, creato da Dio… Il diavolo e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi”. Il demonio non è un essere eterno, ma una creatura creata da Dio, per cui in origine era buono. La Scrittura ci dice che il suo nome era Lucifero.

Vari commentatori di tutti i secoli lo identificano come l’angelo più bello, che per via di quella straordinaria bellezza si è riempito di superbia e si è ribellato a Dio, venendo cacciato dalla Sua presenza per sempre.

Possiamo dire che nella lotta spirituale che si sviluppa dalla Genesi all’Apocalisse, il diavolo è coinvolto come autentico avversario.

Ecco qualche consiglio pratico per vincere la battaglia contro di lui!

1. Non permettete alla tristezza di entrare

Ciascuno di noi ha delle giornate tristi, in cui non riesce a superare una certa pesantezza interiore che contamina l’anima e ostacola i rapporti con gli altri. Bisogna saperla affrontare e non permettere allo scoraggiamento di radicarsi in noi.

Ricordiamo che la tristezza è alleata del nemico. Satana sa usare molto bene i momenti negativi per portarci sulla via del peccato, e quindi ciascuno dovrà cercare dei trucchi per superare il malumore e recuperare a poco a poco il sorriso.

Un buon modo per uscire da quei momenti è ricordare che Dio è nostro Padre, e che per quanto possano essere dure le prove che dobbiamo affrontare non ci lascerà mai soli.

2. Ricorrete a San Michele arcangelo

San Michele è un grande alleato. Secondo il Libro dell’Apocalisse, è colui che deve frustrare Lucifero o Satana perché è l’arcangelo degli angeli caduti. Per questo, nell’arte viene rappresentato come un angelo con l’armatura da generale romano, che minaccia con una lancia o una spada un demonio o un drago.

Si dice che Papa Leone XIII abbia sperimentato, durante la celebrazione della Messa, una visione in cui vide Satana e i suoi demoni che sfidavano Dio. Ha visto allora Michele apparire e gettare Satana e le sue legioni nell’abisso dell’Inferno. Il Pontefice ha anche scritto una preghiera da recitare dopo ogni Messa:

“San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, contro le malvagità e le insidie del demonio sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici: che il Signore lo comandi! E tu, Principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime”.