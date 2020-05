Chiara Amirante: il Papa mi ha raccontato il segreto della sua gioia

È il. Una data che è entrata nella storia dellaperché coincide con la visita dialla Cittadella Cielo, quartier generale della Comunità a Frosinone.

Ed è stato questo incontro, a dare l’input a Chiara Amirante per il suo libro “Dio è gioia” (Libreria Editrice Vaticana), in uscita il 19 maggio. Il titolo del libro non è altro che il tema scelto da Nuovi Orizzonti per la storica visita del Papa alla Comunità. Chiara definisce quell’incontro con Francesco l’esperienza di una «sovrabbondanza di grazia».

“Gioia e umorismo vanno insieme”

Il Papa, in quell’occasione, le ha concesso anche una piccola intervista in cui affronta il tema della gioia, che nel libro viene pubblicata integralmente. «Per me la gioia va molto unita al senso dell’umorismo. Un cristiano che non ne ha, gli manca qualcosa», dice Francesco. «Vanno sempre insieme la gioia cristiana e il senso dell’umorismo – prosegue il pontefice – e, per me, il senso dell’umorismo è l’atteggiamento umano più vicino alla grazia di Dio».

Da “Cavalieri della Luce” a “Cavalieri della gioia”

D’altro canto, evidenzia Chiara nel libro, è proprio questa la scoperta che accomuna la grande famiglia di Nuovi Orizzonti: “Dio è Gioia!”.

«Davvero in questi anni ho visto ogni giorno rinnovarsi il miracolo della resurrezione – annuncia la fondatrice della Comunità – e proprio quel popolo della notte che viveva di droga, alcol, prostituzione, violenze, abusi, devianza, emarginazione, disperazione è diventato, grazie all’incontro con Cristo risorto, un popolo di Cavalieri della Luce impegnato a vivere il Vangelo alla lettera per testimoniare la gioia».

Dalle testimonianze ai brani sulla gioia

Nel libro oltre alla intervista al Santo Padre sul tema della gioia, le storie davvero toccanti di morte e resurrezione che alcuni dei ragazzi accolti in comunità hanno raccontato quel giorno, le parole che dal profondo del cuore papa Francesco ha regalato dopo aver ascoltato queste testimonianze di vita, la sua omelia durante la santa messa e alcuni brani selezionati da Chiara tra i discorsi di papa Francesco, in cui si parla della gioia.