Si doveva festeggiare la Madonna di Pietraquaria, ma al posto dei fedeli arrivano le api!

Il 27 aprile il popolo di Avezzano (Chieti) avrebbe festeggiato con grande entusiasmo la sua patrona. Ma al tempo del coronavirus non sarà possibile. E così Padre Orante D’Agostino resterà solo al santuario della Madonna di Pietraquaria.

O meglio. Da qualche giorno, l’unico religioso presente al santuario, non è più solo! Ma è in compagnia di un enorme sciame di api, che si è stabilito sul campanile. Se i fedeli saranno assenti, il 27 aprile ci saranno loro, le api, a “sostituirli” e omaggiare la Madonna insieme all’anziano sacerdote.

«Le persone non si vedono…guarda che spettacolo di api. E’ festa!»: è stato questo il messaggio inviato da Padre Orante, che le ha fotografate. Sono migliaia e d’un tratto sono arrivate al santuario a quasi mille metri di quota sul monte Salviano e si sono posizionate proprio a ridosso del campanile.

“Chi se lo sarebbe immaginato”

Il religioso, scrive Il Messaggero (24 aprile) – che da almeno quaranta giorni presidia in solitudine il Santuario, interdetto ai fedeli per la vicenda Covid – l’ha preso come un segno… divino. E’ gioioso e felice, almeno non è più solo. E ha molto bene sottolineato quanto ormai tutti riferiscono in giro: non ci sono gli uomini? Arrivano gli animali.

«Ma le api? Chi se lo sarebbe immaginato? Si sono fermate in grappolo a ridosso del campanile in un luogo caldo e riparato e sotto un cielo sereno in una visione, perché no, celestiale ove si consideri che arrivata proprio a ridosso della festa della Madonna di Pietraquaria che sarebbe stata celebrata il 27 prossimo».

Lumini al posto dei fuochi

E tutti sanno quanto sia importante per gli avezzanesi questa festa celebrata con i riti sacri, vero, ma anche con i tradizionali fuochi (“focaracci”), che vengono accesi alla vigilia.

Questa volta i fuochi non si accenderanno ma su invito del vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, gli avezzanesi porranno lumini sulle finestre con e luci dentro.

