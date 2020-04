Come il coronavirus sta cambiando la vita della Chiesa

La Messa della Domenica delle Palme presieduta dall’arcivescovo di Santiago del Cile, Celestino Aós, e trasmessa attaverso varie piattaforme ha ottenuto più di 50.000 connessioni.

Per via del divieto degli assembramenti a causa del coronavirus, sacerdoti, vescovi e comunità hanno dovuto scegliere l’innovazione e imparare a gestire le reti sociali per arrivare alla gente.

“La sfida di stare sulle piattaforme è far sì che il laico non sia uno spettatore, ma viva l’istanza o l’esperienza sacramentale essendo connesso in una Messa o un momento di preghiera”, ha spiegato Luis Felipe Allende, direttore delle comunicazioni della Pastorale della Pontificia Università Cattolica del Cile.

La Pastorale è stata una delle prime del Cile a trasmettere la Messa dal lunedì al venerdì alle 13.00 attraverso Instagram IGTV.

Aleteia

“Per noi è stata una sorpresa vedere la quantità di connessioni che abbiamo ottenuto nei primi giorni. Poi abbiamo iniziato a usare il nostro canale di Youtube”, ha riferito Alliende.

“La responsabilità e l’innovazione costante che ci si presentano perché i giovani vivano questa esperienza religiosa ci ha portato però a creare e a sviluppare un portale con varie risorse pastorali volto a tutti, non solo ai giovani, e quindi nell’arco di due settimane è nato Anclados.cl”.

Anclados.cl offre raccomandazioni di libri, materiale audiovisivo e Podcast per collaborare alla formazione della fede di tutta la famiglia.

Il nome del portale deriva “da un’immagine molto antica del cristianesimo, l’ancora, che forse attualmente si è persa ma si ritrova nell’archeologia cristiana, come segno del fatto che fedeli sono legati alla speranza del cielo e al cuore di Gesù”.

“Vogliamo vivere questo tempo di quarantena ancorati alla nostra fede, a Gesù Cristo, alla comunità, incontrarci”, ha commentato padre Fernando Valdivieso, cappellano generale dell’Università Cattolica.

Di HQuality - Shutterstock

Un altro esempio sono le Messe offerte dalla pagina Facebook dell’Hogar de Cristo, istituzione creata da Sant’Alberto Hurtado 75 anni fa.

“Non avevo mai celebrato una Messa online, interagendo con la gente via Internet. È stata la prima volta, e con questa esperienza, con tutto quello che abbiamo dovuto vivere con il telelavoro, credo che impararemo a comunicare in modo diverso con le persone”, ha commentato il sacerdote José Yuraszeck, cappellano generale dell’Hogar.