Papa Francesco: davanti a Dio a testa bassa, così immagino il Giudizio Universale

«Non sono mai stato nella prova del giudizio universale, non ho visto alcuna prova, ma penso che il Signore mi giudicherà con gli altri, penso ad un abbraccio e mi dirà: ‘Sei stato fedele fino a qui; qui non va; ma vieni, facciamo festa perché sei arrivato‘. So che il Signore mi perdonerà gli sbagli. Sono sicuro perché Lui ha un difetto. Dio è difettoso, zoppica: il difetto di non poter non perdonare. E la malattia è la misericordia».

Lo afferma Papa Francesco nell’ottava puntata del programma ‘Io credo’ dal tema ‘la vita eterna’ in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) lunedì 6 aprile ore 21.10. Il programma è condotto da don Marco Pozza.

Divisione Produzione Fotografica | © Vatican Media

“Abbassa gli occhi, vergognato…”

«Dio è ammalato di misericordia – sottolinea Papa Francesco – non può non perdonare. Se tu vai, abbassa gli occhi, vergognato, basta quello. A me piace pensare questo. Io non penso il giudizio universale come il bilancio: ‘Ma guarda le cose che ho fatto, ho fatto quello, quello, quello…’. Io penso di avvicinarmi sedotto da quella bellezza nel tramonto della vita e vergognato, la testa in basso, e sentire l’abbraccio e poi guardarlo. Io non oserei guardarlo senza l’abbraccio. Non so, così penso io che sarà il giudizio. Forse sono fantasie ma io lo sento così».

Dio, incalza il Papa a Tv2000, «è ammalato di misericordia, questo non lo dico per incoraggiare a peccare la gente, no perché la gente pensi e pianga di avere un Dio così tanto grande, tanto bello!”.

L’aneddoto di Giuda

Il Signore, oltre a quella “malattia”, in senso buono, ha anche un aspetto “materno” che ci rassicura. «C’è un aneddoto che non è di fede – evidenzia il pontefice – è un racconto popolare, si dice che Giuda, prima di impiccarsi, è andato a cercare la Madonna e non l’ha trovata. E mi piace pensare questo. Perché questo mi dà fiducia di avere la madre e anche questa è una delle delicatezze di Dio, la madre».

Dio-madre

«E Dio si fa vedere tante volte come madre. Quando ci dice: ‘Come ti abbandonano, loro? Una mamma può abbandonare il figlio, io no…’, è più di una mamma (…). Tante volte nella vita, nei momenti difficili – aggiunge il Papa a Tv2000 – andiamo dalla mamma a dire le cose, dal papà no, forse abbiamo paura, andiamo dalla mamma e non le diciamo le cose come sono state ma lei capisce».

Se Dio può avere il ruolo di “madre”, la Madonna, con la sua tenerezza, è la madre degli uomini per eccellenza!

Leggi anche: Mai come ora sento la Madonna come Madre

“Lasciati accarezzare dalla Madonna”

«E’ una debolezza la tenerezza – conclude Francesco – è una tenerezza di madre e Lei è il simbolo della tenerezza di Dio. Lei è la madre che ci aiuta e ci porta con tenerezza a Dio. Lasciati carezzare dalla Madonna, tante volte dico questo, era tua madre, pregala, guardala, lasciati guardare da Lei, Lei ti farà entrare nel Paradiso».