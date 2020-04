Resta a casa! Una suora di clausura racconta su facebook le fiabe ai tuoi bambini (VIDEO)

Dal monastero di Santa Cristiana si racconta, ogni sera, una storia, o per meglio dire, una fiaba a misura di bambino. Si tratta di un luogo speciale: un antico complesso in cui abitano ancora quattro monache agostiniane di stretta clausura che si trova a Santa Croce sull’Arno (diocesi di San Miniato provincia di Pisa) (Avvenire, 31 marzo).

La diretta di suor Sandra

A raccontare e a mettere in piedi queste fiabe anche con delle piccole animazioni, quasi sempre scritte o ispirate dal grande Gianni Rodari di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita e i 40 anni della morte, ci pensa, ogni giorno alle 18, suor Sandra che in diretta su www.parrocchiesantacroce.blogspot.com oppure sul profilo Facebook intrattiene soprattutto i più piccoli, per una decina di minuti, con filastrocche e piccole storie – in queste giornate particolarmente lunghe – per l’emergenza coronavirus

Non solo per i piccoli!

“Le storie di suor Sandra”, è questo il titolo dell’evento quotidiano. Un appuntamento che oramai ha una cadenza fissa per i bambini, scrive il quotidiano dei vescovi, ma pensato e rivolto anche per i grandi che trascorrono così qualche minuto spensierato tra le mura delle loro case.

Suor Sandra è una ex insegnante di scuola elementare di Padova. Dal 2010 è a Santa Croce, in questo monastero collocato nel cuore storico di questo borgo toscano.

Le animazioni con i pupazzi

A fare da corollario alla narrazione di queste fiabe sono le animazioni messe in piedi con dei pupazzi a cui dà un volto e una voce la stessa religiosa.

«Siamo monache di clausura – racconta sempre ad Avvenire, con orgoglio suor Sandra – Ma a me piace più definirci di contemplazione. Ora che tutti siamo obbligati a stare in casa per l’ emergenza del coronavirus, cerchiamo di essere comunque vicine alla popolazione di Santa Croce. Prima di tutto con la preghiera. E poi anche con questi piccoli video, che abbiamo pensato anche insieme al parroco don Donato Agostinelli, soprattutto per i bambini».