La dignità di una mamma!

La mia amica Carla svolge regolarmente, e mi ha raccontato un episodio che mi ha colpita molto. Qualche giorno fa, si presentaper le persone in difficoltà. Le viene dato uno scatolone con il consueto assortimento di generi alimentari di prima necessità e non deperibili. Davanti alla mia amica, molto stupita,dallo scatolone una lattina di fagioli, una di mais, una di lenticchie… “Signora”, chiede la mia amica, “ma non le piacciono i legumi?”. “No, ma… Sa,Davanti alladi una mamma così, che, e che non vuole chiedere “la carità” ma pratica per prima la restituzione, non si può far altro che inchinarsi.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA CHIARA BERTOGLIO