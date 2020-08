Gesù esisteva già prima di venire sulla terra. Lo spiega un teologo

Prima di venire sulla Terra, dove si trovava Gesù Cristo? Un passo del Vangelo di Giovanni, apre questo dubbio:

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono» (Giovanni 6:60-69).

Il Logos pre-esistente

Il teologo Pino Lorizio risponde così su Famiglia Cristiana (21 agosto): «Il Nuovo Testamento insegna che “In principio era il Verbo” (Gv 1,1) e in questa espressione si tratta del Logos pre-esistente, ossia del Figlio, che, in quanto persona della Trinità Santissima, è eterno e della stessa sostanza del Padre e dello Spirito».

I due “livelli” di Gesù

Lo stesso Vangelo di Giovanni, prosegue Lorizio, dice che “il Verbo si è fatto carne” (Gv 1,14). «Quando pensiamo alla figura di Cristo, ci muoviamo quindi a due livelli: quello del Figlio di Dio (natura divina) e quello dell’uomo Gesù (natura umana). Inoltre quando Gesù, parlando di sé, si denomina “figlio dell’uomo”, non fa riferimento alla sua natura umana, ma a una figura profetica e apocalittica, che svolge un ruolo salvifico rispetto al popolo d’Israele».

Poiché, nelle due nature, la persona di Cristo è una, conclude il teologo, «con la resurrezione partecipa dell’eternità con tutto il suo essere, anche corporeo. Questo è il fondamento della nostra fede, che, come dice l’apostolo Paolo è “scandalo per gli ebrei e follia per i greci” (1Cor 1,23)».