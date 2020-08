Chiedete a Dio di proteggere la scuola di vostro figlio

Mentre le scuole riprendono un po’ in tutto il mondo, molti tornano in classe dovendo rispettare varie precauzioni mediche. Se queste possono aiutare a contenere la diffusione del nuovo coronavirus, è anche importante coinvolgere Dio nei preparativi, chiedendogli di inviare i Suoi santi angeli per proteggere l’edificio scolastico di vostro figlio.

Ecco una preghiera adattata dalla Benedizione di una Scuola del Rituale Romano:

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli di pregare perché la pace potesse scendere su qualsiasi casa in cui fossero entrati, ti supplichiamo di benedire questo edificio dedicato all’istruzione dei giovani. Effondi pienamente la Tua pace e la Tua benedizione su di esso, affinché insegnanti e studenti possano sperimentare la tua grazia salvifica, come ha fatto Zaccheo quando sei entrato in casa sua. Invita i tuoi angeli a fare la guardia e ad allontanare ogni potere del nemico. Ispira gli insegnanti con conoscenza, saggezza e sacro timore. Dona ai loro studenti la grazia dall’alto, perché possano cogliere, mantenere e mettere in pratica le lezioni che vengono insegnate loro. Fa’ che gli insegnanti e gli allievi possano esserti graditi mediante una vita realmente virtuosa, per poter alla fine meritare di essere accolti nella tua casa eterna in Cielo attraverso di te, Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli.