Adolescenti svogliati dopo il lockdown. Cosa possiamo fare per loro?

Di Marco Scarmagnani

Occorre innanzitutto capire e normalizzare alcuni comportamenti dettati da un adattamento ad una fase di emergenza. E poi capire come agire. È evidente che gli effetti della pandemia non scompariranno con l’allentamento delle misure di prevenzione, con la ripresa delle attività e di una vita quasi-normale. Gli effetti rimarranno per diversi mesi incastonati nel nostro equilibrio psicofisico. Come sempre, la famiglia è il luogo dove questi effetti possono trovare spazio di espressione, sedimentarsi per venire rielaborati e – si spera – attraversati. Nel frattempo gli adolescenti – categoria già in crisi di default – esprimono il disagio, e i genitori giustamente si preoccupano, come «mio figlio – scrive Giorgia – che non è più quello di prima, si sveglia tardi e non dorme la notte, passa le giornate a giocare alla play, chiuso in un mutismo angosciante. Abbiamo provato a parlargli e ci ha aggrediti, anzi, abbiamo quasi preso paura».