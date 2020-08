Dalle domande su Dio ai bambini: così sono cambiati gli angeli custodi

Caro lettore immagina di intraprendere un lungo viaggio attraverso la foresta pluviale amazzonica, oppure attraverso una distesa deserta oppure ancora in una città straniera ed ostile solamente con la tua intelligenza come unica risorsa. In ogni momento la tua vita sarebbe in pericolo. Come sopravviveresti? “”, dirai certamente. “Avrei bisogno di una persona esperta che conosca la strada”. Sai che questo compagno di viaggio dovrebbe essere qualcuno che conosce la strada e le sue insidie e meglio ancora la lingua del posto.

Lui o lei dovrebbero conoscere difficoltà nella regione ed inoltre dovrebbero avere la forza e il buon senso per assisterti nell’affrontare i pericoli. Questa guida ideale non dovrebbe essere qualcuno che ti lasci solo al primo segno di rischio, ma dovrebbe essere fortemente affidabile, di perfetta integrità.

La lezione di San Tommaso

Il teologo domenicano del XIII secolo S. Tommaso d’Aquino, conosciuto come il “dottore angelico”, raffigurava la vita come un viaggio pieno di pericoli, e gli angeli custodi proprio come tali guide:

“L’uomo in questa presente condizione di vita è, per così dire, su una strada lungo la quale deve fare il suo viaggio verso la patria. Lungo la strada sono in agguato molti pericoli, sia interni che esterni. Perciò, come dice il salmo: “Nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio”. Quindi come guide sono state date agli uomini che camminano lungo una strada insicura, angeli custodi sono stati dati ad ogni uomo viaggiatore in questa vita”. (Summa Theologiae I. 113,4).

San Tommaso d'Aquino.

Un angelo per ogni credente

Così come da San Tommaso, tutte le credenze antiche e medievali sugli angeli custodi sono radicate in una percezione del mondo come ostile e piena di insidie. I demoni e altri avversari si appostano ad ogni curva della strada, pronti a tendere un’imboscata. Ma, grazie a Dio, il Signore sempre ci dà aiuto.

Ad ogni credente è stato assegnato uno speciale angelo, per guidare e per custodire, illuminare e accompagnare il cammino del credente cristiano.

Le domande su Dio

Per circa tutti i primi due millenni dell’esistenza della Chiesa cattolica, la dottrina degli angeli custodi fu usata per rispondere alle più pressanti questioni teologiche.

Quanto è vicino Dio? Quanto vicino è il paradiso? Quanto questo distante Dio gestisce ciò che accade nel mondo materiale? In che maniera Dio tratta gli eventi terreni legati alla libertà umana? Come Dio ci protegge e si prende cura di noi di fronte alle molte minacce fisiche e spirituali al nostro benessere esistenziale? Quando inizia questa protezione ed essa può essere portata via? Come possiamo resistere alla tentazione, data la nostra natura debole e decaduta? Quali mezzi Dio offre così che noi, sebbene peccatori e oppressi dai desideri concupiscenti della carne, possiamo avvicinarci alla gloria divina?

Le preghiere dei bambini

Dalla controriforma cattolica tridentina almeno fino al concilio Vaticano II, una grande convinzione nell’azione degli angeli custodi è stata fortemente associata alla pietà cattolica. Molti cattolici, oggi anziani, ricordano che da bambini pregavano gli angeli custodi ogni mattina o sera. Questa e molte altre pratiche devozionali cattoliche hanno rafforzato l’associazione degli angeli custodi con i bambini, un’associazione mentale che resiste ancora in un mondo sempre più secolarizzato.

Chi può raccontare quanti genitori hanno tratto conforto nel pensare a speciali angeli assegnati a vigilare sui loro piccoli quando sono mandati ogni giorno in un mondo pericoloso?

Un famoso dipinto ritrae un bambino e una bambina che attraversano un ponte pericolante, con i loro angeli custodi che si librano protettivamente nello sfondo. Giudicando da quanto ampiamente l’immagine è venduta su Internet (riprodotta in vari mezzi artistici e senza attribuzione) il suo potere di rilassare l’ansia genitoriale deve essere molto forte.