5 santi liberati dal carcere grazie all’intervento dei loro angeli

Talvolta i santi angeli non si accontentano di incoraggiare i martiri e di cicatrizzare le loro piaghe; essi rompono le loro catene e rendono loro la libertà.

E’ così che essi liberano dalla loro prigione san Valentino, vescovo di Terracina, e San Damiano, suo diacono; un angelo dichiara loro da parte di Dio che la loro ora non è giunta, che occorre loro predicare ancora la buona novella in altre regioni; e, spezzando i loro ferri, ristabilendo le loro membra rotte dalle torture, lasciando dietro di essi i loro guardiani come folgorati, egli li pone in sicurezza fuori delle porte della città (Act. SS. Marzo Tomo II, p. 424-426).

La liberazione di San Felice

San Felice di Nola è anch’egli liberato dalla prigione dove aspettava la morte, da un visitatore angelico: questi fa cadere i suoi legami e lo porta davanti ai guardiani che non si accorgono della sua evasione; lo conduce in un luogo deserto, dove san Massimo suo vescovo è sul punto di rendere il suo ultimo respiro (Act. SS. Feb. Tomo II, p. 20-21). Questi due fatti si riportano alla persecuzione di Diocleziano. L’ultimo, tratto da Gregorio di Tours, era inserito nel breviario tridentino.

Public Domain Il martirio di San Felice da Nola.

La persecuzione di Licinio a san Teodoro

La persecuzione di Licinio ci offre diversi segni analoghi. Il martire San Teodoro è inchiodato ad una gabbia in una spaventosa prigione: alla prima veglia della notte, un angelo lo visita, lo schioda, guarisce le sue ferite, lo incoraggia, lo saluta e scompare; l’indomani, allorché ci si preparava a seppellirlo, lo si trova cantando le lodi di Dio (Act. SS. Feb. Tomo II, p. 30).

Il supplizio a san Teogeno

Stesso supplizio è inflitto a san Teogeno: il Signore stesso viene a visitarlo e consolarlo; poi degli angeli riempiono la sua cella e si mettono a cantare dei salmi, di modo che le loro voci siano intese dal di fuori; il tribuno di guardia accorre e penetra presso il martire, ma lo trova solo sul suo patibolo che continua la salmodia. Ciò nonostante egli è miracolosamente guarito dalle sue piaghe. Licinio lo condanna ad esser precipitato in fondo al mare; sul vascello, gli angeli lo circondano ed il loro splendore è tale che i marinai ne sono abbagliati (Act. SS. Gen. Tomo I, p. 135).

I martiri di Sebaste

Non dimentichiamo di menzionare, durante la stessa persecuzione, i quaranta martiri di Sebaste: nel mentre che essi giacciono sullo stagno ghiacciato, degli angeli scendono visibilmente dal cielo e portano loro delle corone.