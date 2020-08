I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Consigli per un libro sotto l’ombrellone?

Mentre selezionomi arriva un messaggio da parte di un’amica su WhatsApp:

Rispondo di getto:

Che genere?

Nuova notifica:

Di quelli che non sudi. Leggero, fresco, divertente.

Ma leggero poi cosa vuol dire? Ci sono libri godibilissimi che all’apparenza paiono mattoni pesanti, e libricini sottili sottili che sembrano non volerti chiedere nulla e che poi invece devi masticare e rimuginare per un po’. E poi bisogna per forza cogliere tutto? Comprendere ogni passaggio? Da ragazzina leggevo libri probabilmente non adatti alla mia età e al mio livello di formazione ma questo mi portava a lasciarmi affascinare dalla letteratura. Nella mente restava qualcosa di bello, incompreso in parte ma comunque autentico, spesso sorprendente. Insomma la divisione leggero/pesante non è una categoria che sento plausibile. Quanti classici abbiamo divorato d’un fiato, mettendoci in discussione e poi cambiando del tutto la nostra opinione iniziale che li aveva giudicati ostici? Cosa darei per non averli ancora letti! Lo so, posso sempre rileggerli e spesso il piacere è doppio, però… il gusto della scoperta iniziale che ti tiene sveglia incollata alle pagine si vive una volta sola, ahimè!

Comunque volete sapere cosa ho consigliato all’amica in cerca di titoli da spiaggia?

Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli perché lo vorrei leggere io, Il risveglio della signorina Prim perché mi è stato suggerito anni fa e l’ho letto con piacere e il libro di poesie di Franco Arminio La cura dello sguardo che consigliamo anche a voi lettori in questa top5. Oltre alla poesia vi suggeriamo due romanzi, Vengo con te di Susanna Bo (edizioni San Paolo) e Uomini di poca fede di Nickolas Butler per le edizioni Marsilio. E poi un paio di libri di spiritualità, Farò più rumore da morto che da vivo di Roberto Allegri edizioni Ancora, sui miracoli di San Pio, e Spunti quotidiani in cerca d’Autore di Stefania Perna, Segno edizioni, per divertirsi in vacanza senza dimenticarsi di Dio 😉

Domani è la festa dell’Assunta e mi torna in mente una bellissima riflessione di padre Maurizio Botta di qualche anno fa:

La Vita definitiva, maiuscola, è quella che ha superato i limiti del bios, i limiti dello spazio e del tempo. Gesù risorto non è tornato indietro a questa povera vita, ma ha portato la nostra stessa carne in avanti e da lì vuole attirare tutti noi e tutto di noi. Maria è già in questa condizione di Vita eterna, definitiva, interamente, in anima e corpo e veglia sul nostro cammino verso questa vetta che attende anche noi. Dirla Beata è dire noi beati.

Buona solennità dell’Assunzione della Vergine a voi tutti, la Madonna ci aiuti a farci santi per incontrarla un giorno in Paradiso.

E ora fate click 😉