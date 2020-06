13 giugno 2020, benedizione straordinaria di Sant’Antonio dall’elicottero (FOTO)

13 giugno 2020, una festa di Sant’Antonio senza precedenti. Il santo ha benedetto la città e i suoi dintorni in due momenti, come mai accaduto nella storia di questa festa.

La prima benedizione dall’elicottero

Nella tarda mattinata si è sollevato dall’aeroporto militare “Allegri” di Padova, l’elicottero con a bordo il busto dorato che custodisce una Reliquia ex Massa Corporis del Santo.

L’elicottero ha sorvolato i luoghi simbolo del coronavirus, che ha provato duramente Padova e la sua provincia. Sul volo c’erano il rettore della Basilica padre Oliviero Svanera e il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Messaggero Sant'Antonio youtube benedizione dall'elicottero 13 giugno 2020

La seconda benedizione all’ospedale e nei rioni della città

Al posto della processione, annullato per le misure anti Covid, nel pomeriggio del 13 giugno la statua del santo ha lasciato la Basilica e, in corteo, scortata dalle forze dell’ordine, ha girato i luoghi simbolo della città: Padova non ha potuto omaggiare in massa il suo santo, allora è stato il suo santo ad andare nei rioni per benedire i padovani.

Toccante la visita all’ospedale. Un fuori programma molto apprezzato sopratutto dagli ammalati e dal personale medico sanitario presente.