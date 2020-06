15 pensieri ispiratori di Sant’Antonio

Il 13 giugno la Chiesa celebra Sant’Antonio, uno dei santi più amati dalla devozione popolare. Originario di Lisbona (Portogallo), dove nacque il 15 agosto 1195, è noto soprattutto come Sant’Antonio da Padova, perché morì in questa città il 13 giugno 1231.

In più di otto secoli, Sant’Antonio si è guadagnato migliaia di devoti in tutto il mondo, soprattutto in Portogallo, Italia e Brasile. Considerato un grande predicatore, ha lasciato delle splendide lezioni di fede.

Abbiamo scelto alcuni dei suoi pensieri, che possono essere una grande fonte di ispirazione per la nostra vita cristiana:

1. “La fede è simile al pesce. Come il pesce è battuto dalle frequenti onde del mare senza per questo morire, anche la fede non si spezza con le avversità”;

2. “Chi è pieno delle glorie del mondo assomiglia alla vescica, che piena di vento sembra più grande di quello che è; basta un pizzico dell’ago della morte e si vedrà quanto è piccola”;

3. “Non è il timore che fa il servo, né l’amore che fa l’uomo libero; è piuttosto il timore che lo rende libero, e l’amore che lo rende schiavo”;

4. “In tutto il corpo dell’uomo, il diavolo non trova alcun membro tanto conveniente da cacciare, spiare e ingannare quanto il cuore, perché da questo deriva la vita”;

5. “Più profonde getterai le basi dell’umiltà, più alto potrai costruire l’edificio”;

6. “Gerusalemme aveva una porta chiamata ‘Cruna dell’Ago’, per la quale un cammello non poteva passare perché era bassa. Questa porta è Cristo umile, per la quale il superbo o l’avaro non può entrare. Chi vuole entrare attraverso di essa deve umiliarsi”;

7. “Maria non mette in fuga alcun peccatore, anzi, accoglie tutti coloro che si rifugiano in Lei, e per questo è chiamata Madre di Misericordia; è misericordiosa nei confronti dei miserabili, è speranza per i disperati”;