Le ferite dei miei genitori

“Juan, perché sei arrabbiato con Dio?”

Avevo davanti a me un uomo corpulento, pieno di tatuaggi e piercing, con un atteggiamento un po’ aggressivo e altezzoso che desiderava credere nel potere dell’amore e del perdono, ma c’era qualcosa che glielo impediva.

In quel momento e di fronte a quella domanda, Juan si è trasformato in un bambino. Vulnerabile e indifeso, ha iniziato a piangere. Un pianto che lacerava l’anima. Tra i singhiozzi mi ha raccontato la sua storia.

“Come posso credere in Dio con tutto il male che mi ha fatto mio padre? Dov’era Dio quando mio padre mi obbligava a fare a botte con altri bambini con l’unico scopo di divertire adulti intossicati dall’alcool? Dov’era Dio quando mio padre mi picchiava fino farmi sanguinare e per quanto io lo supplicassi di smettere mi colpiva con più forza? Dov’era Dio quando mio padre feriva mia madre e io non potevo fare niente? Dov’era Dio quando mia madre ci ha abbandonati? Dov’era Dio quando lo pregavo chiedendogli un miracolo e l’unica cosa che ho ricevuto sono stati altri maltrattamenti?”

Mentre ascoltavo le sue parole mi è risultato impossibile non piangere insieme a lui. Ho sentito il suo dolore così mio!

Ho respirato a fondo, e con voce dolce ho permesso al mio cuore di parlare al suo.

“Sai dov’era Dio? Piangeva accanto a te. Era proprio lì, accanto a te, gemendo per le ingiustizie che i tuoi genitori, che ha scelto con tanto amore per te – la luce dei suoi occhi –, stavano commettendo nei tuoi confronti. Soffriva con te, sentiva il tuo dolore, perché quegli adulti – che si supponeva dovessero amarti e proteggerti in modo incondizionato – ti stavano danneggiando, e molto. Juan, la prima cosa che ha fatto Dio è stata amarti. Mentre ti creava ti amava. Continua a credere in te e continuerà ad aspettare che tu sia pronto per Lui”.

Juan non si aspettava questa risposta. Il suo volto si è trasformato, e ho visto chiaramente in lui un’espressione rilassata, che mostrava di volerne sapere di più.

Dopo un po’ mi ha detto: “Credo in Dio, e credo nel suo potere di guarirmi. Non voglio ripetere questa storia con i miei figli. Cosa posso fare?”

Penso di non sbagliare se dico che abbiamo tutti un Juan dentro di noi. In scala maggiore o minore, abbiamo subìto le conseguenze delle ferite dei nostri genitori. Ma la questione non finisce qui.

L’aspetto più triste e pericoloso è che se non ce ne rendiamo conto per tempo, i nostri figli saranno una conseguenza delle nostre ferite. E così generazione dopo generazione, finché ci sarà una persona abbastanza coscienziosa e coraggiosa da dire, come Juan, “Basta!”