La “Temptation Challenge” di Ollie & Cameron

Alcuni video diffusi sull’internet mostrano dei bambini di fronte alle tentazioni. Il tag è normalmente #temptationchallenge. Il principio è semplice: i genitori mettono davanti ai figli una leccornia e chiedono loro di non toccarla finché non siano di ritorno. Durante la loro assenza, il bambino viene filmato. Questi video divertono gli internauti, dibattuti tra la voglia di ridere e quella di parteggiare per il bambino.

Questo video, in particolare, ha raccolto più di due milioni di visualizzazioni in una settimana, su Facebook, e c’è dell’altro: esso rit4rate Ollie e Cameron, due gemelli scozzesi portatori di trisomia 21, che resistono alla tentazione di un uovo di cioccolato diviso in due. Nel corso dei minuti che seguono alla scomparsa della madre si assiste a uno scambio tra i due fratelli, i quali si sostengono reciprocamente di fronte alla tentazione a forza di richiami all’ordine (dall’irresistibile vis comica): quando uno dei due è sul punto di cedere, l’altro lo riprende gentilmente e viceversa. Alla fine, la loro fierezza e la loro eccitazione di poter finalmente gustare la cioccolata è palpabile. La scena ha sciolto molti cuori di internauti (ma non l’uovo di cioccolato).

La madre dei due ragazzi pubblica regolarmente dei video sulla loro pagina Facebook, motivando così la scelta:

Vorremmo mostrare alle persone che gli affetti da Trimosmia 21 non sono definiti dal numero di cromosomi.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]