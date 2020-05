Lavoro, denaro… ecco i santi che possono aiutarvi nell’incertezza

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Mentre i Paesi occidentali cercano gradualmente di riprendere una vita normale, i cittadini cominciano a preoccuparsi non soltanto per la loro salute: essi temono anche per il lavoro – sotto i colpi dell’epidemia, l’economia è in caduta libera almeno in tutta Europa e in Nordamerica. Un crollo storico che lascia presagire conseguenze economiche dolorose come un calo dei salari e un aumento della disoccupazione.

Nella storia, le epidemie hanno sovente lasciato sul loro tragitto fame e miseria: spesso le loro conseguenze economiche e sociali hanno fatto tante vittime quante la malattia stessa. Oggi molti fra noi temono più queste conseguenze che il Coronavirus in sé. Chiusura di imprese, licenziamenti, crediti insoluti – lo spettro di situazioni angoscianti che potranno rapidamente sguarnire milioni di persone è al centro dei nostri pensieri.

A fronte dell’incertezza, la preghiera ha sempre addotto serenità e pace interiore. In particolare, non si dovrebbe trascurare di rivolgere l’orazione all’intercessione di alcuni che, nella comunione dei santi, hanno vissuto e superato problematiche legate alle difficoltà economiche senza farsene schiacciare. Eccone dunque una breve rassegna.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]