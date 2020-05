Preghiera allo Spirito Santo per chiedere benedizioni nei momenti di prova

di padre Flávio Sobreiro

Un cristiano deve chiedere sempre l’effusione dello Spirito Santo, a maggior ragione nei momenti difficili, quando abbiamo ancora più bisogno di Lui. Ecco una preghiera allo Spirito Santo particolarmente utile:

Preghiera allo Spirito Santo

Spirito Santo Consolatore,

concedimi il dono della fortezza.

Rafforza la mia anima per poter superare le difficoltà di ogni giorno,

i tormenti delle persecuzioni e le insidie del maligno.

Aiutami ad essere forte nelle debolezze spirituali,

perché io sia segno del tuo amore e della tua bontà.

Spirito Santo di Luce,

concedimi il dono della sapienza.

Che io abbia il discernimento necessario

per distinguere il bene dal male,

la menzogna dalla verità,

la guerra dalla pace.

La tua saggezza illumini

gli spazi confusi della mia anima.

Spirito Santo Paraclito,

concedimi il dono dell’intelletto,

perché possa capire correttamente

la volontà del Padre Celeste nella mia vita.

Aiutami a comprendere il prossimo con amore,

misericordia e pace.

Che io comprenda, con tutto il mio essere,

l’amore di Cristo per me e per l’umanità.