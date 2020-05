14 giorni in terapia intensiva per il coronavirus: “Sono viva grazie alla preghiera”

Ana María Brea è ricoverata da più di 40 giorni all’ospedale Ramón y Cajal di Madrid (Spagna) a causa del coronavirus. Ora è in una stanza di un reparto normale e si sta riprendendo bene, ma ha trascorso 14 giorni in terapia intensiva.

“È stata un’esperienza unica nella mia vita e in quella della mia famiglia”, afferma con la sua voce allegra.

Ana María è originaria del Venezuela, e si è trasferita in Spagna 13 anni fa. Lavora come direttrice del cosiddetto Telefono d’Oro per un’organizzazione chiamata Messaggeri della Pace. Operativo con 90 volontari, il servizio ha 5 linee telefoniche aperte 24 ore al giorno, pronte a collegarsi con persone di tutta la Spagna che abbiano bisogno di sostegno e consolazione.

“Sono stata contagiata in metropolitana”

Ana María viaggia in metropolitana un’ora al giorno per arrivare al lavoro. “Quando il 14 marzo è stato annunciato l’isolamento, ci siamo incontrati per decidere come portare avanti il nostro lavoro nello stato d’emergenza. Penso di essere stata contagiata quel giorno in metropolitana”.

Il 20 marzo si è sentita male. “Avevo la febbre, 38°, e i brividi”. Il giorno dopo “ce l’avevo ancora e sentivo dolore in tutto il corpo”. Ha chiamato il numero telefonico d’emergenza e le è stato raccomandato di prendere del paracetamolo, riposare molto e prendere misure igieniche a casa.

Il terzo giorno, però, la sua situazione è peggiorata, e aveva febbre e diarrea. “Ho chiamato di nuovo e mi è stato detto di rimanere isolata in camera”.

“Portatela subito in ospedale”

Il sesto giorno, il marito e i due figli di Ana María erano preoccupati, perché si sentiva peggio. Il marito ha deciso di chiamare l’ospedale Ramón y Cajal, dove avevano la sua cartella medica.

“Sono immunodepressa da quando ho subìto un trapianto di rene”, dice Ana María. “Quella volta, hanno detto a mio marito di portarmi subito in ospedale”.

“Mio marito è rimasto per due giorni senza sapere dove mi trovassi”

È stata ricoverata per coronavirus, e dopo qualche giorno, vedendo che le sue condizioni peggioravano, è stata trasferita in terapia intensiva. A Madrid il numero dei casi stava provocando il collasso del sistema sanitario.

“In ospedale c’era il caos, con talmente tanti casi di cui occuparsi che non hanno saputo dire a mio marito dove mi avessero portata. È stato due giorni senza sapere dove fossi. È stato terribile per lui, perché mi cercava nei corridoi dell’ospedale e lo fermavano”, ha detto Ana María.