A chi verranno date le 45 rose benedette di Santa Rita? E come fare per averne una da casa?

Tutto in diretta streaming. Il coronavirus stravolge la festa di Santa Rita da Cascia. E nella basilica della santa dei “casi impossibili”, il 22 maggio 2020 si svolge una celebrazione senza precedenti, attraverso la #MARATONAFESTASANTARITA,

Dalle ore 10 alle ore 18, ci sarà una diretta streaming in contemporanea sul canale YouTube “Santa Rita da Cascia Agostiniana”, la pagina Facebook “Santa Rita da Cascia Agostiniana” e il portale www.santaritadacascia.org.

Niente folle e assembramenti come ogni 22 maggio, ma una festa “virtuale” dove la comunità si ritrova, attraverso il web, intorno a Santa Rita. Anche la benedizione delle rose subirà una novità unica nella storia. Tutto questo, nel rispetto delle norme per contenere la diffusione del Covid-19,

Nell’ambito della “maratona” avranno luogo:

Ore 10:00 – MESSAGGIO DI AUGURI DELLE MONACHE A TUTTI I DEVOTI

Ore 10:30 – MESSA SOLENNE DELLA FESTA DI SANTA RITA

Presiede Sua Ecc.za Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia

Ore 11:30 circa – BENEDIZIONE DELLE ROSE

Saranno benedette 45 rose, che saranno poi inviate al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella (1 rosa), al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giuseppe Conte (1 rosa), ai Presidenti delle Regioni d’Italia (20 rose), al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Gualtiero Bassetti (1 rosa), ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali (16 rose). Una rosa, inoltre, viene consegnata al Sindaco di Cascia, mentre le ultime 5 rose, che rappresentano simbolicamente i cinque continenti, saranno inviate a Papa Francesco, come custode del popolo cristiano nel mondo. La benedizione, in modo eccezionale, varrà anche per i devoti che da casa alzeranno al cielo le loro rose.

Ore 12:00 circa – SUPPLICA A SANTA RITA

Preghiera di affidamento e ringraziamento che chiude la Messa Solenne.

Ore 17:00 – MESSA PER I BENEFATTORI DEL SANTUARIO CON BENEDIZIONE DELLE ROSE

Presiede Padre Bernardino Pinciaroli, Rettore della Basilica di Santa Rita. Al termine, la Benedizione delle Rose, verrà eccezionalmente replicata per chi non ha potuto seguirla in mattinata.