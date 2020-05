I Vescovi possono obbligare alla comunione in mano?

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Fino a ieri abbiamo osservato e/o vissuto una fervida preparazione alla ripresa delle celebrazioni eucaristiche cum populo: forse noi stessi abbiamo aiutato i parroci a spostare e distanziare i banchi, disporre le sedie, incollare segnaposto, svuotare acquasantiere e quant’altro.

[…] ma per favore – aveva detto proprio ieri il Papa dopo il Regina Cœli –, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo.

“Le prescrizioni che ci danno”, ha liberamente detto il supremo legislatore della Chiesa cattolica, il quale evidentemente (e sensatamente) non si arroga improbabili autorevolezze in materia sanitaria: certo che noi cristiani possiamo ottemperare a disposizioni altrui, anche relativamente alla disciplina liturgica (relative accidentalmente, non sostanzialmente), e c’è anzi da sperare che le norme concordate non risultino troppo blande e insufficienti ad arginare il contagio.

Veramente il Vescovo non può decidere…?

Accanto alle doverose preoccupazioni per la tutela della salus publica tornano a circolare improbabili farneticazioni da parte di quanti negano che i Vescovi abbiano autorità necessaria e sufficiente a normare positivamente la disciplina dei sacramenti, nella loro diocesi. In particolare ci si appoggia a Redemptionis Sacramentum, o meglio a una sua lettura giurisprudenziale data in un rescritto della stessa Congregazione per il Culto Divino il 24 luglio 2009. Proviamo a illustrare con ordine.

L’istruzione curiale intendeva tutelare il diritto (che ogni fedele ha sempre) a ricevere «la santa Comunione in bocca», ma questo nel numero 91. Il numero 92, invece, è di per sé destinato a derogare al principio testé espresso, cioè a spiegare come e perché la si possa ricevere in mano (e difatti la frase citata, essendo una concessiva, ha in realtà il verbo avere al congiuntivo – “benché ogni fedele abbia…”).

Soprattutto, era il 2004 e ancora non si era conosciuta neanche l’epidemia detta “Suina”: il Legislatore non contemplava affatto, allora, lo stato di emergenza derivante da una condizione di pericolo pandemico, dunque coartare mezze frasi nel nostro contesto si direbbe processo metodologicamente opaco. La stessa istruzione ricordava invece, richiamando puntualmente i cann. 387 e 838 § 4 del Codice di Diritto Canonico, la fondamentale considerazione:

Il Vescovo diocesano, «essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale». A lui spetta, «entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti». Redemptionis Sacramentum 176

Come però accennavamo, una simile interpretazione di Redemptionis Sacramentum (pur critica per le ragioni addotte) è stata proposta da fonte autentica, e proprio in risposta a una domanda sorta nel contesto dell’epidemia di Suina (forte negli Stati Uniti, donde appunto veniva l’interrogazione, ma mai assurta alle proporzioni dell’attuale pandemia).

Si potrebbe dunque osservare che l’impatto virale, economico e sociale della Suina non è stato neanche lontanamente paragonabile a quello della pandemia da Covid-19, tuttora in corso: problemi distinti e diversi cercano istintivamente risposte già date a quesiti simili… ma possono pure imporre revisioni. Realisticamente, non immagino che tali revisioni giungeranno, non in tempi utili alla gestione della fase della ripartenza, ma a tal proposito si deve dire con chiarezza che, in senso stretto, il protocollo condiviso da CEI e Governo non proibisce di dare la comunione in bocca. Al punto 3.4 leggiamo infatti:

La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo una adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

Evidentemente, da un lato il punto non esplicita il divieto di disporsi a ricevere la comunione direttamente in bocca, dall’altro lo stesso sembra implicarlo, sia col riferimento al “contatto con le mani dei fedeli” sia (a fortiori) con la raccomandazione della “adeguata distanza di sicurezza”.

L’intelligente devoluzione che nello Stato le Regioni (e le province) chiedono da settimane, riuscendo stentatamente a strappare brandelli di buonsenso al Governo, nella Chiesa è costitutiva e nativa: è ovvio che non in ogni città, in ogni regione, in ogni Paese, la pandemia abbia raggiunto la medesima intensità; e dunque (fatta salva la doverosa prudenza di tutti) è chiaro e giusto che le misure di costrizione vengano rimosse in modo distinto, non per la fregola di affermare un’autarchica (e anarchica) autonomia, bensì per adempiere meglio che si possa il requisito classico di giustizia noto come “dare a ciascuno il suo”.

Il “guanto di seta benedetto”

Per capire però che certe frange chiassose non intendono applicarsi a questioni serie basta l’ultima proposta, della quale sono stato informato poco fa: il guanto di velluto benedetto per ricevere la comunione in mano! Chiunque potrebbe osservare l’originalità della pretesa di distribuire “guanti di seta benedetti” a tutti i fedeli laddove la gente fatica ancora a reperire le mascherine, ma non si centrerebbe il punto, che non si colloca affatto sul piano dell’approvvigionamento. Due sono infatti le obiezioni sostanziali da muovere a questa e simili proposte:

niente, in tutta la tradizione della Chiesa, giustifica codesta presa di posizione, dal momento che se (come pare) il sottotesto è che “solo le mani crismate possono toccare le sacre specie”, bisogna che si capisca una volta per tutte che, in tutta la tradizione della Chiesa, giustifica codesta presa di posizione, dal momento che da sempre il diacono è ministro ordinario dell’eucaristia e che da sempre il rito romano non prevede nella sua ordinazione alcuna crismazione (esplicitando anzi che egli «viene ordinato al servizio e non al sacerdozio» – ciò ancora nel VO); non si capisce poi in che modo la seta benedetta (ma non crismata!) sarebbe una materia più degna della pelle umana di accogliere il Pane del Cielo: ecco che torna il mai estinto paradosso del becero materialismo in cui ricadono certi spiritualismi.

Tornano in mente, quanto a certe questioni totalmente arbitrarie, le parole che Paolo volle aggiungere di suo pugno in fondo all’appena dettata lettera ai Galati:

[…] neanche gli stessi circoncisi osservano la legge, ma vogliono la vostra circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. Gal 6,13

Ci perdonino Paolo, i suoi rivali nell’evangelizzazione e i Galati: la questione della legge e della circoncisione era enormemente più fondata del delirio sulle “mani crismate” e dei corollarî sui “guanti di seta benedetti”. Il movente spirituale però sembra il medesimo e dev’essere riconosciuto per tale e respinto da tutti i cattolici: Chi «non s’è schifato dell’utero della Vergine» (Te Deum) per plasmare la propria carne e di quella stessa carne ha detto “prendete e mangiatene tutti” (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19) accetta certo i nostri ostensori, i piviali, i veli omerali e perfino i flabelli in quanto esprimono la nostra grata devozione all’immensa degnazione della sua Divina Maestà; Egli non è però affatto onorato, anzi è insultato, da pose che con l’affettata ostentazione di una pietà disumana instillano nell’uomo più il senso della sua indegnità che la buona notizia dell’Avvento di Dio nel suo mondo. Ciò è diabolico, in senso proprio e stretto, e come tale dev’essere ripudiato.

Tornare all’essenziale

