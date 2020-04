Celebrare in casa il venerdì dell’Ottava di Pasqua

Indicazioni per l’uso:

Se si è soli, è preferibile leggere semplicemente le letture e le orazioni della messa della domenica nel messalino e/o seguire la messa in televisione

Questa celebrazione richiede la presenza di almeno due persone.

La si può fare dal sabato sera (celebrazione vigiliare) alla domenica sera, ma la domenica mattina resta comunque il momento più appropriato.

La celebrazione è particolarmente adatta a un quadro famigliare, amicale e di vicinato. Tuttavia, nel rispetto delle misure di isolamento, non si inviteranno amici né vicini ove questo sia proibito (e quand’anche lo si faccia, si presterà la massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione).

Si collocano sedie per il numero necessario davanti a un angolo di preghiera , rispettando la distanza di un metro l’una dall’altra.

Una semplice croce, o un crocifisso, deve sempre campeggiare sulla parete.

Si accendono una o più candele, da porre su supporto non combustibile (candelieri, piattini in porcellana) e si sta bene attenti a spegnerle alla fine della celebrazione.

Se si possiede un giardino, se ne raccolgono fiori, la cui presenza è particolarmente indicata per esprimere la gioia pasquale: tutto quel che per il Venerdì Santo era stato tolto può ragionevolmente essere ripristinato.

Si designa la persona che condurrà la preghiera (in ordine di priorità: un diacono, un laico istituito in un ministero laicale [lettore o accolito], il padre o la madre di famiglia).

Colui che conduce è anche colui che stabilisce la durata dei momenti di silenzio.

Si designano dei lettori per le letture.

Si prepara in anticipo la Preghiera dei Fedeli (a seguire c’è un modello) e si designa la persona che la leggerà.

Si possono preparare dei canti appropriati.

Venerdì dell’Ottava di Pasqua

Celebrazione della Parola

«Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto!»

Tutti siedono. Colui che guida la celebrazione prende la parola:

«Gettate le reti dalla parte destra della barca, e troverete»:

l’invito sinottico a “tornare in Galilea” trova riscontro giovanneo in un’incantevole pagina che riporta i personaggi letteralmente “alle origini”, alla nota situazione della chiamata al discepolato. Come se nulla fosse successo, ma in gruppo – proprio quel gruppo di undici amici che Gesù aveva impastato e consolidato col suo battesimo d’acqua e di fuoco – e pronti a riconoscere nella ripetizione dell’invito alla pesca tutto quel che nel frattempo era stato vissuto.

Allo stesso modo la pagina lucana degli Atti presenta Pietro e Giovanni che frequentano il culto templare, anche qui come se tutto proseguisse immutato: il Primo e l’Amato sanno bene, però, che il vero Tempio è stato distrutto e ricostruito in tre giorni, come Cristo aveva promesso, e che a rendere bella la porta del Tempio – la bocca – e a santificarlo e sanarlo tutto è il passaggio della Parola e della Confessione.

Concedi anche a noi, Signore, che passando la professione del tuo Nome dalla nostra bocca anche noi guariamo dalle nostre ataviche storture, così da essere per i nostri fratelli un segnale vivo della tua Pasqua e una caparra del destino che a tutti hai promesso.

Pausa

O Gesù, siamo impediti a perpetuare l’offerta della tua vita mediante la partecipazione all’Eucaristia: più che mai tu ci chiedi di attualizzarla amandoci gli uni gli altri come tu ci hai amati.

Dopo un adeguato momento di silenzio, tutti si alzano e si segnano dicendo:

℣.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. ℟. Amen.

Colui che guida prosegue:

Per prepararci ad accogliere la Parola di Dio e perché essa possa guarirci, riconosciamoci peccatori.

Si recita quindi l’atto penitenziale, con queste o simili parole:

℣.: Pietà di noi, Signore:

℟. contro di te abbiamo peccato.

℣.: Mostraci, Signore, la tua misericordia,

℟. e donaci la tua salvezza.

℣.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

℟. Amen.

Si dice o si canta allora:

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

℣.: Christe, eleison,

℟. Christe, eleison.

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

Colui che guida recita allora l’orazione colletta: Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

L’incaricato della prima lettura (e del salmo, ove manchi un salmista che lo intoni) resta in piedi, mentre il secondo resta seduto.

PRIMA LETTURA

At 4,1-12

In nessun altro c’è salvezza

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo, [dopo la guarigione dello storpio,] quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducèi, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la Parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila.