Scorte alimentari gratis a più di 200 famiglie: le dona il vescovo di Catanzaro

Sono giorni difficili in tutta Itala. La Chiesa è in campo con molte iniziative di supporto ai più bisognosi sopratutto con le caritas diocesane. A Catanzaro però scende in campo direttamente il vescovo.

Nessuna sovrapposizione

Monsignor Vincenzo Bertolone, pastore della diocesi catanzarese, a titolo personale, ha fatto scorta di derrate alimentari che attraverso i parroci della diocesi sta facendo arrivare nelle case dei più bisognosi.

Un’azione che non si sovrappone alle altre, soprattutto quella della Caritas, ma si aggiunge, facendo anche da collettore per tutte quelle realtà che, singolarmente, non sappiano come indirizzare la propria beneficenza.

Leggi anche: Le vittime del coronavirus a cui nessuno pensa

Trovare Gesù nell’altro

La Diocesi infatti, nel luogo fisico del Vescovado o attraverso le parrocchie è pronta a sostenere i bisognosi. Stamattina la prima consegna ad alcuni parroci e famiglie bisognose.

Con un messaggio chiaro da parte di monsignor Bertolone, è in questo momento in cui la vita ci costringe a fermarci che dobbiamo ritrovare Gesù nell’altro, nel più piccolo di noi. Sono state 150 le famiglie sul territorio della diocesi che oggi hanno ricevuto le derrate acquistate dal Vescovo. In totale in questi giorni 220 (Catanzaro Informa, 1 aprile).