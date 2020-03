“Sono qui con te, non aver paura”: stringe la mano della moglie fino all’ultimo respiro!(VIDEO)

Dalla Cina arriva questo bellissimo video che, in tempi di tanto dolore e lutto, con la straordinaria forza della sua verità e semplicità ci parla profondamente del miracolo che è alla base della vita: quello del sentimento dell’amore con la A maiuscola!con cui l’85enne, malato di tumore, tiene la mano di, la moglie 87enne sofferente di Alzheimer e in coma a causa di una crisi respiratoria, oltre ad essere struggente, è un forte incoraggiamento alla

La speranza che la terribile esperienza collettiva che stiamo vivendo ci riporti a ridare il giusto valore al sentimento fondativo della nostra esistenza fisica ed emotiva, liberandoci dal materialismo edonistico e dalla lotta per il potere che ha inquinato il rapporto fra uomo e donna al punto da renderlo un’esperienza “bellica”, una guerra forse più devastante dello stesso Covid-19.

È un video che fa bene a tutti noi: a quelli con più anni sulle spalle e ai giovani disillusi di tutto, ma in particolare della solidità dei sentimenti. Nel commovente addio fra questi due sposi c’è il segreto per la nostra rinascita individuale e collettiva, per uscire dall’incubo di questa epidemia ma ancor più dal dramma della sterilità del cuore e dello spirito.