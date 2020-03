A Milano e dintorni restate a casa! La Chiesa è on line. Vi diciamo noi dove trovarla

A ntv-(CC BY-SA 3.0) La basilica di Sant'Eustorgio a Milano vuota.

Milano – Parrocchia di San Leone Magno Papa

Non uscite di casa, ma seguite le celebrazioni liturgiche direttamente dal vostro smartphone o dal pc. Laha pubblicato un elenco delle iniziative previste in queste settimane quaresimali, nelle quattro province che ricadono nella diocesi:

Il commento al Vangelo, da lunedì a sabato alle ore 11:00 viene trasmesso all’interno di un breve momento di preghiera con VoiceLink.

Ogni giorno viene inviato anche con Whatsapp alle persone appartenenti ai gruppi parrocchiali (soprattutto coloro che non hanno internet); inoltre viene caricato in formato audio e cartaceo sul sito della parrocchia.

Milano – Parrocchia di Santo Stefano

Anche nella parrocchia di Santo Stefano, riferimento per i migranti, le celebrazioni liturgiche sono trasmesse in streaming. Per la Messa domenicale l’invito rimane quello di seguire la celebrazione dell’Arcivescovo su Rai 3, mentre le altre celebrazioni liturgiche vanno in diretta Facebook, in lingua spagnola per poter essere seguite dalla comunità latinoamericana.

Milano – Parrocchia Ss. Trinità

Con la preoccupazione pastorale di non lasciare i fedeli della parrocchia Ss. Trinità senza la celebrazione eucaristica e l’aggancio con la comunità, tutti i giorni ai soliti orari verrà celebrata la Messa nella cappella del Santissimo senza concorso di popolo ma verrà trasmessa come sempre sul sito trinita.tv.

Milano – MEIC

Sabato 21 marzo alle 15.40, Lectio Divina in streaming, proposta dal gruppo Meic di Milano (Movimento Ecclesiale d’Impegno Culturale). Il weekend del 21-22 marzo avrebbe dovuto svolgersi il ritiro di Quaresima intitolato “I Salmi di Gesù. Gesù interpreta i Salmi” che è stato annullato. La Lectio divina online di sabato 21 marzo, guidata da don PierLuigi Galli Stampino, vuole andare un po’ a rimpiazzare questo evento. Clicca qui per maggiori informazioni.

Bresso (Milano) – Parrocchia della Madonna del Pilastrello

Per tutta la settimana in diretta su Facebook e Instagram la Messa celebrata alle 19. Durante il momento della comunione un sacerdote legge la Comunione spirituale, preghiera che viene consegnata proprio per momenti come questi.

Cernusco sul Naviglio (Milano) – Comunità pastorale Famiglia di Nazaret

La Comunità trasmette una Messa alle 18.30 concelebrata dai sacerdoti a porte chiuse collegandosi a www.dalvivo.tv Il video resterà disponibile alla visione anche in seguito. Inoltre, si può seguire anche via Radio Cernusco Stereo inblu, in FM 93.900 da Cernusco sul Naviglio e limitrofi, ma anche tramite lo streaming attraverso www.rcs939.it .

Cuggiono (Milano)

La comunità è invitata a partecipare alle funzioni online e con la preghiera personale. Sulla pagina Facebook della parrocchia saranno trasmesse le Sante Messe di sabato 29 febbraio alle ore 17 e di domenica 1 marzo alle ore 10.

Cusano MIlanino (Milano)

I sacerdoti di Cusano Milanino si sono chiesti cosa avrebbero potuto fare dopo la sospensione delle Messe, così hanno pensato a una diretta sul canale Instagram (@ChiesaDiCusano) e Facebook della Messa delle 8.30, facendosi aiutare da un giovane collaboratore.

Legnano (Milano) – Parrocchia del Redentore

Prosegue il percorso della Chiesa di Legnano, in collaborazione con l’Azione Cattolica, per i Quaresimali 2020 sul tema generale “Resurrezione è vita. Testimoniare il Vangelo nel Terzo Millennio”. Osservando le disposizioni delle pubbliche autorità e le indicazioni della Diocesi di Milano,gli eventi quaresimali sono trasmessi on line, tramite il sito della parrocchia del Redentore (www.legnanello.it), sul sito Chiesadilegnano.it, tramite le pagine Facebook Chiesa di Legnano e Aclegnano, e mediante Legnanonews.com.

Limito (Milano)

Da qui al 3 aprile, giorno in cui forse le cose cambieranno, ogni venerdì alle 21 la parrocchia propone di esporre una luce (un lumino, una torcia elettrica…) al balcone o alla finestra. L’invito è di restare alla finestra e dire delle preghiere (il foglio con la traccia).

Magenta (Milano)

Da lunedì a venerdì nella Comunità pastorale la Santa Messa delle 8.30 e quella di domenica delle 10.30, celebrate a porte chiuse nella Basilica di San Martino, saranno trasmesse in diretta da Radio Magenta (ascolto in digitale in streaming dal sito web www.radiomagenta.it o scaricando l’App gratuita di Radio Magenta sullo smartphone o sul tablet o ancora tramite smart speaker a comando vocale).

Santo Stefano Ticino (Milano)

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 15viene trasmessa in diretta facebook sul canale della parrocchia Santo Stefano protomartire @parrocchiaSST e dal sito internet http://www.parrocchiasantostefano.net la Messa feriale, celebrata a porte chiuse dal parroco. Alla domenica mattina la Messa viene celebrata alle 11.

Monza – Parrocchia San Francesco

La Comunità pastorale San Francesco d’Assisi in Monza, viste le disposizioni sulle celebrazioni liturgiche, ha organizzato la trasmissione video, sul canale youtube della parrocchia Sacra Famiglia, gli eventi quaresimali.

Como – Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria di Eupilio e Longone al Segrino

Come stare vicini ai fedeli in questo periodo di difficoltà? Da questa domanda sono nate due iniziative: la prima iniziativa è la parola del parroco 2.0. Padre Giovanni Maria Giovenzana, parroco della Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria di Eupilio e Longone al Segrino, ha deciso di proporre ai suoi fedeli, ogni giorno, dei video in cui esprime un pensiero di speranza, una riflessione sul vangelo o una preghiera.

La seconda iniziativa (#iorestoacasama… ) è stata pensata dagli adolescenti della Comunità Pastorale, che si sono chiesti come poter stare vicini ai bambini che in queste settimane sono a casa da scuola e in cui sono interrotte le attività oratoriane.

I video delle due iniziative vengono postate sul canale YouTube della CP SAMZ, su Facebook e Instagram.

Albavilla (Como) – Parrocchia di San Vittore Martire di Albavilla

Tutti i giorni alle 8.30 Messa celebrata senza il popolo e trasmessa dalla radio parrocchiale (venerdì ritrasmessa anche da Radio mater). Ogni giorno alle 19 recita di una decina del Santo rosario e preghiera dell’Arcivescovo, annunciata dal suono speciale delle campane e trasmessa sempre dalla radio parrocchiale.

Lecco – La messa quotidiana da Santa Marta

Ogni giorno i sacerdoti della comunità pastorale Madonna del Rosario celebrano la Messa per tutti. Anche tu più unirti da casa tua a questo momento: pregheremo per ciascuno, secondo le intenzioni di chi ha già chiesto di celebrare la messa, per i vivi e i defunti o di chi ci chiederà di farlo. Non in diretta con i media o i social, ma in modo ancora più intenso, guidati dal suono delle campane che scandiranno la celebrazione della Messa suonando all’inizio della celebrazione, alla consacrazione e alla benedizione finale.

Durante queste suonate delle campane siamo invitati Al primo suono, all’inizio della Messa, a fare il segno di croce e a recitare il “Confesso a Dio onnipotente…”. Al secondo suono, alla consacrazione, a raccoglierci in silenzio, a recitare il Padre nostro e la formula della comunione spirituale (il testo alla fine di questo foglio). Al terzo suono, alla Benedizione, a fare il segno della croce e a recitare l’Ave Maria. Per aggiornamenti e altre iniziative visita il sito web parrocchiale.

Il sito della Chiesa di Milano

Per avere tutti gli aggiornamenti sulle celebrazioni della diocesi di Milano, collegarsi al portale chiesadimilano.it.