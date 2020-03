Medjugorje: Mirjana non avrà più apparizioni il 2 del mese. Cosa significa?

La veggente di Medjugorje, Mirjana Dragicevic ha annunciato oggi, 18 marzo, durante l’apparizione annuale della Madonna, che non avrà più apparizioni ogni 2 del mese, come accaduto sino al 2 marzo 2020.

Un annuncio che ha destato scalpore tra i molti pellegrini di Medjugorje. Se pure il Vaticano non si è mai pronunciato sulla “non soprannaturalità” delle apparizioni mensili della veggente, il Papa ha espresso perplessità in più occasioni: «Preferisco la Madonna Madre che non la Madonna capo di ufficio telegrafico che ogni giorno invia un messaggio (..). C’è chi pensa che la Madonna dica: venite, quel tal giorno alla tal ora darò un messaggio a quel veggente», aveva risposto ai giornalisti sul volo di ritorno dal suo viaggio apostolico a Fatima (13 maggio 2017).

Migliaia di fedeli e un messaggio preciso

Eppure l’appuntamento del 2 di ogni mese, era ormai considerato da migliaia di fedeli in tutto il mondo, un punto di riferimento spirituale. In centinaia, ogni volta, accompagnavano Mirjana alla croce sulla collina delle apparizioni, e assistevano con lei, alla presunta apparizione.

Ogni volta Mirjana scriveva, al termine dello stato estatico in cui cadeva per alcuni minuti, il messaggio che gli avrebbe lasciato la Vergine, orientato alla conversione dei non credenti. Spesso una sorta di appello, una sollecitazione. Perché la Madonna avrebbe stoppato questi messaggi, non è dato saperlo. Ma con il giornalista e scrittore Saverio Gaeta, studioso dei fenomeni mariani di Medjugorje e autore del libro “Dossier Medjugorje“, spieghiamo il senso della presunta apparizione del 2 e come si può leggere l’annuncio di Mirjana.

Zoran Grizelj/PIXSELL

L’apparizione del 18 marzo

«Intanto – premette Gaeta – va detto che il 18 marzo 2020 Mirjana ha avuto per la 36esima volta l’apparizione annuale che le era stata promessa dalla Madonna sin da quando ebbe l’ultima apparizione quotidiana, cioè il 25 dicembre 1982».

In quell’occasione, evidenzia l’esperto dei fenomeni mariani di Medjugorje, «la Madonna consegnò il “decimo segreto” a Mirjana. Successivamente accadde la stessa cosa con altri due veggenti, Ivanka il 6 maggio 1985 e Jakov il 12 settembre 1998. Quando i veggenti ricevono il decimo segreto, smettono di avere l’apparizione quotidiana della Vergine, e gli viene promesso che per tutta la vita ne avranno una all’anno: a Mirjana accade il 18 marzo, a Ivanka il 25 giugno e a Jakov il 25 dicembre».

La rivelazione dei segreti

Gli altri veggenti, invece, «continuano ad avere l’apparizione quotidiana: Ivan, Marija e Vicka hanno, infatti, ricevuto nove segreti, e presumibilmente, quando riceveranno il decimo segreto, anche loro avranno una data con l’apparizione annuale».