Bono Vox dedica un inedito all’Italia che soffre: “Let your love be known”

For the Italians who inspired it… for the Irish…



for ANYONE who this St. Patrick’s day is in a tight spot and still singing. For the doctors, nurses, carers on the front line, it’s you we’re singing to.

Bono

Per gli Italiani che l’hanno ispirata…per gli Irlandesi…

Per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà eppure cantano. Per i dottori, infermieri, care giver in trincea, siete voi quelli per cui stiamo cantando.