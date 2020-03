Coronavirus: Scuole e università chiuse in Italia? Cosa ha deciso il Governo?

– Primo decreto dovrebbe arrivare in serata e dovrebbe – ma dopo le smentite del primo pomeriggio è bene essere cauti – contenere anche il provvedimento sulla Scuola.

Il secondo decreto dovrebbe arrivare la prossima settimana, una volta ottenuto il via libera del Parlamento allo sforamento del deficit dello 0,2%: risorse aggiuntive per circa 4 miliardi che andranno a coprire, in primis, le spese sanitarie e gli interventi a sostegno di tutto il sistema produttivo. Arriverà poi un terzo decreto più organico con un’accelerazione sugli investimenti che prevederà, tra l’altro, lo sblocco dei cantieri e un intervento sulle semplificazioni normative (Agi).

ore 14:33 – Manca ancora l’ufficialità, lo stop se approvato in via definitiva, dovrebbe essere confermato almeno fino al periodo del 15 marzo: il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l’attività didattica. “La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime” (Ansa).

ore 14:10 – Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura (Repubblica).

Tutte le scuole e le università italiane resteranno chiuse a partire da domani fino al 15 marzo.

La decisione di una serrata, secondo l’agenzia Adnkronos, potrebbe riguardare anche cinema, musei e teatri anche se nessuna decisione è ancora stata presa.

(in aggiornamento)