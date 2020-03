Come aiutare i bambini spaventati dal coronavirus?

La maggior parte dei bambini avrà ormai sentito parlare del nuovo coronavirus, COVID-19. Alcuni potranno aver espresso le proprie paure o magari avranno avuto degli incubi, e non sorprende, visto che ormai nei notiziari non si parla d’altro e le chiacchiere a scuola possono amplificare i timori.

Per cercare di calmare i bambini – e tutta la famiglia – sulla questione, ecco qualche suggerimento (se avete figli che frequentano la scuola elementare, c’è un video molto utile di BrainPop che spiega bene la situazione).

1 Le informazioni accurate sono fondamentali

I bambini dovrebbero ricevere una descrizione accurata di quello che sta succedendo. Potete dire cosa sia il virus e come si sia diffuso, ma concentratevi su come i vari Paesi lo stanno combattendo promuovendo pratiche sicure.

2 Rimanete positivi

Concentratevi sulle persone che stanno sopravvivendo al virus e non sulle vittime. Se avete bambini che ammirano un supereroe, potete dire loro che migliaia di dottori e operatori sanitari in tutto il mondo stanno agendo come supereroi combattendo il virus nel miglior modo possibile.

Shutterstock-fizkes

3 Inserite le cose in prospettiva

Le notizie possono spaventare, e quindi spiegate ai vostri figli che nel mondo ci sono sempre stati dei virus, e che i medici sono formati per affrontare la situazione.

4 Siate pratici

Se i vostri figli sentono di poter essere parte della soluzione sarà molto utile. Incoraggiateli a seguire i consigli delle autorità sanitarie. Ecco qualche raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: lavarsi spesso le mani, mantenere una certa distanza dagli altri (2 metri), evitare di toccarsi il viso, tossire e starnutire nel gomito, consultare un medico ai primi sintomi.

5 Non ascoltate troppo i notiziari

A volte ricevere troppe notizie può essere controproducente. Non esponete i vostri figli a una grande copertura mediatica, che potrebbe gettarli nel panico.

6 Date l’esempio

Come genitori potreste essere un po’ ansiosi anche voi, ma i vostri figli devono vedervi controllati. Rimanete calmi e seguite tutti i consigli che vengono dati.

Shutterstock

7 Incoraggiate gli atti di gentilezza

In circostanze come queste, è spesso il caso che gruppi particolari di persone vengano biasimati. In Europa ci sono stati molto attacchi razziali contro la popolazione cinese per via dell’origine della malattia a Wuhan. Ricordate ai vostri figli che biasimare la gente per aver provocato un fenomeno naturale è sbagliato.