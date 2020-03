I falsi miti sul nuovo Coronavirus!

I pacchi e le lettere dalla Cina sono sicuri?

Con l’aumentare delle paure riguardo alla diffusione delnel mondo, cresce anche il numero di notizie non verificate. Una vera e propria, ovvero una sovrabbondanza di informazioni non sempre accurate e veritiere, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando hanno bisogno di informazioni sicure.A causa delle numerose richieste di informazioni tempestive e affidabili sull’infezione da nuovo Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (World Health Organization – WHO) si sta impegnando a fornire continuamente dati aggiornati e puntuali per contrastare la massiccia “infodemia”. Istituita il 7 Aprile 1948, data in cui ancora oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute, l’Organizzazione ha sede a Ginevra ed è l’Agenzia speciale dell’ONU per la salute. Ne fanno parte 194 Stati tra Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico.L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato il suo impegnosul virus proveniente dalla Cina, pubblicando una guida in cui smentisce, punto per punto, le notizie false – fake news – più diffuse sul nuovo Coronavirus.

Sì, sono sicuri. Le persone che ricevono pacchi e lettere dalla Cina non rischiano di contrarre il nuovo Coronavirus. Ormai sappiamo per certo che il nuovo Coronavirus non sopravvive a lungo sulla superficie degli oggetti, come lettere e pacchi.

Gli animali domestici possono contrarre il nuovo Coronavirus?

Al momento, non ci sono prove del fatto che gli animali da compagnia che vivono in casa, come cani e gatti, possano contrarre il nuovo Coronavirus. Tuttavia, è sempre consigliato lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo essere stati a contatto con gli animali. Lavarsi le mani ci protegge dal rischio di contrarre infezioni da batteri, come E. coli e Salmonella, che possono trasmettersi dagli animali all’uomo.

I vaccini anti-pneumococco possono proteggerci dal nuovo Coronavirus?

No. Le vaccinazioni che abbiamo a disposizione per alcune malattie respiratorie, come quelle contro lo pneumococco e contro l’Haemophilus influenzae di tipo B (Hib) non ci proteggono dal nuovo Coronavirus. Questo virus è completamente nuovo e diverso da tutti gli altri e quindi ha bisogno del suo vaccino specifico. Al momento, i ricercatori di tutto il mondo stanno tentando di mettere a punto un vaccino contro il nuovo Coronavirus, con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Vaccinarsi contro i germi che provocano le malattie respiratorie, anche se non può proteggerci dal nuovo Coronavirus, è sempre e comunque raccomandato per la nostra salute.

Fare lavaggi nasali regolarmente può essere utile a prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No. Non ci sono prove che i lavaggi nasali con soluzione salina possano proteggerci dall’infezione dal nuovo Coronavirus. Fare lavaggi nasali regolari può essere utile solo per prevenire o per curare il comune raffreddore, ma non per prevenire le infezioni respiratorie di nessun tipo.

Fare gargarismi con collutorio può essere utile a prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No. Non ci sono prove che fare gargarismi con collutorio possa proteggerci dall’infezione da nuovo Coronavirus. Alcuni collutori in commercio sono in grado di eliminare dalla bocca certi microbi per qualche minuto, ma non a prevenire l’infezione da COVID-19.

Mangiare aglio può essere utile a prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No. L’aglio è un cibo sano che possiede qualche proprietà antimicrobica. Tuttavia, non ci sono prove che questo possa aiutare a prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus.

L’olio di semi di sesamo può bloccare o uccidere il nuovo Coronavirus?

No. l’olio di semi di sesamo non uccide il nuovo Coronavirus.

Alcuni detergenti chimici sono in grado di eliminare il COVID-19 dalle superfici. Questi sono:

• la candeggina e altri disinfettanti

a base di cloro

• i solventi contenenti etanolo al 75%

• l’acido peracetico

• il cloroformio

Non bisogna mai, per nessun motivo, utilizzare questi detergenti sulla pelle. Oltre a non prevenire il contagio da nuovo Coronavirus, il loro contatto con la pelle è molto pericoloso.

Il nuovo Coronavirus colpisce solo gli anziani?

No. Le persone di ogni età possono contrarre l’infezione. È vero però che gli anziani e le persone con malattie croniche come asma, diabete o malattie cardiache sono più vulnerabili e maggiormente a rischio di complicazioni se vengono contagiate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda a tutti, ad ogni età, di proteggersi dal virus osservando le regole di base per la prevenzione delle malattie infettive respiratorie.

Gli antibiotici possono prevenire o curare l’infezione da nuovo Coronavirus?

No, gli antibiotici sono inutili contro qualunque virus. Funzionano solo contro i batteri. Gli antibiotici, quindi, sono del tutto inefficaci contro il nuovo Coronavirus e non dovrebbero essere usati né per prevenire né per curare l’infezione. Tuttavia, è possibile che si presenti un’infezione batterica come complicanza dell’infezione da COVID-19. In questi casi, gli antibiotici potrebbero essere utilizzati in ospedale per trattare le complicanze nei pazienti ricoverati.

Esistono farmaci per prevenire o curare l’infezione da nuovo Coronavirus?

Al momento, non esiste un farmaco specifico che possa prevenire o curare l’infezione da COVID-19. Tuttavia, possono essere somministrati farmaci per alleviare i sintomi. Ai malati ricoverati in ospedale per complicanze gravi, vengono somministrati liquidi e vengono adottati i trattamenti più idonei per l’insufficienza respiratoria e degli altri organi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è impegnata ad accelerare gli sforzi della ricerca verso lo studio e lo sviluppo di nuove cure efficaci contro il nuovo Coronavirus.

