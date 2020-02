Justin Bieber: Dio, il matrimonio e mia moglie mi hanno salvato la vita

Justin Bieber presenta il suo nuovo album, “Changes”, a Londra e racconta il suo percorso di sofferenza e la sua nuova vita al fianco della moglie Hailey Baldwin. Oggi ha 25 anni, ma a 13 anni ha cominciato a drogarsi e ha vissuto anni «terribili», nei quali «gli addetti alla sicurezza entravano in camera per controllare se era ancora vivo».

Disney | ABC | Flickr CC by ND 2.0 JUSTIN BIEBER:È diventato celebre quando era ancora liceale, in istituto cattolico. Quando la star canadese annunciò su Instagram il proprio fidanzamento con la top model Hailey-Baldwin, nessuno ha preso alla leggera il proprio impegno. Da fervente cristiano qual è, il rapper desidera «lasciare che Gesù guidi il suo futuro matrimonio».

“Manciata di pillole e droga”

La prima cosa che faceva quando era sveglio «era ingoiare una manciata di pillole e fumare droga». Poi è arrivata Hailey e tutto è cambiato. Tra l’altro ha provato a chiamarla in diretta davanti ai suoi fan, ma lei era a Los Angeles, quindi dormiva e non poteva rispondere. Justin Bieber spiega poi che si sta curando: ha scoperto infatti di essere affetto dalla malattia di Lyme, una patologia batterica che per un periodo lo ha reso sempre spossato e depresso (Il Sussidiario, 17 febbraio).

“Lui è sempre al nostro fianco”

Ne sta uscendo con vita sana, sport, lavoro e sopratutto Dio. «Lui è buono, crede in noi. Succedono cose che ci fanno dubitare di questa realtà, ma lui c’è sempre al nostro fianco – afferma – Ma bisogna avere fiducia. Alla fine tutto si sistema. Il dolore non può durare per sempre» (Il Giornale, 17 febbraio).

Il supporto della moglie

Accanto a Dio, l’altro supporto fondamentale è stato l’aiuto di sua moglie. L’ha conosciuta peraltro in chiesa. Il loro amore risale al 2016 e, fra alti e bassi, è arrivato fino al matrimonio segreto dell’estate 2018 a New York, dopo la proposta di nozze a Bahamas.

I due si sono risposati nel settembre 2019: «Il matrimonio è la cosa più bella che ci sia, anche se bisogna impegnarsi, coltivarlo ogni giorno. Il pensiero che per il resto della mia vita avrò mia moglie al mio fianco mi fa venire i brividi di gioia», ha aggiunto Bieber.

Justin e Hailey, insieme, stanno provando anche ad aiutare gli altri: il brano “Intentions” è dedicato ad Alexandria House, un rifugio per donne e bambini di Los Angeles. Lì ha girato il video per la canzone, prendendo spunto dalle storie di tre donne dai trascorsi difficili.

Il suo nuovo approccio alla vita, infatti, è questo: «Tutti noi incontriamo difficoltà. Lo nascondiamo e siamo anche bravi a farlo, ma sotto sotto tutti abbiamo momenti difficili. Ricordatevi, non siete soli» (Vanity Fair, 17 febbraio).