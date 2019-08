Justin Bieber prega su Instagram e dice di affidarsi a Gesù ai suoi fan

Nella sua ultima dichiarazione pubblica di fede, la pop star Justin Bieber ha condiviso due video su Instagram, che presentano un noto pastore mentre predica di avere fiducia in Gesù.

Pubblicando sul suo profilo da 117milioni di utenti queste due clip dello stesso evento, Bieber ha voluto condividere con i suoi fan il discorso del pastore Rich Wilkerson al “Sunday Service” di Kanye West, in Florida, scrivendo le didascalie: “Cosa sarebbe se ti affidassi a Gesù” e “Fidati di Gesù”.

Durante la sua predicazione, Wilkerson, pastore della famosa “VOUS Church” di Miami, la chiesa cristiana evangelica frequentata da diverse star e da molti giovani americani, ha tenuto un lungo intervento in cui ha spiegato quanto è importante l’amore di Gesù Cristo per ognuno di noi, accolto da applausi e grida di “Amen” dei presenti (va precisato che Bieber, anche se ha partecipato a questo evento, ha abbracciato la fede cristiana cattolica e non quella evangelica).

Gli utenti dalla parte della popstar

Migliaia di utenti hanno reagito ai post di Bieber con le loro esclamazioni di lode e adorazione. Circa 12 milioni, sinora, le visualizzazioni dei video.

“Amen! La nostra generazione sta sorgendo!!! Gesù è così bravo! Merita tutti i nostri elogi!”, ha scritto un utente su instagram, affiancandosi alla pioggia di commenti quasi tutti positivi sulla pubblicazione di questo tipo di video.

“Apprezzo molto questo tipo di video, sapere che trovi lo scopo della tua vita con Gesù mi fa sentire orgoglioso, sei una persona migliore dentro e fuori ora”, ha evidenziato un utente, rivolgendosi a Bieber. “Sono così felice per te, continua a condividere amore e positività”, ha aggiunto un altro.

“Purpose”

Nel 2015 la popstar, di origini canadesi, ha pubblicato un nuovo album dal suo titolo del 2015, “Purpose”, in testa alle classifiche di tutto il mondo. In una canzone cantava così:

“Lo sapevate? Dio è ovunque, persino nelle notizie. Ecco perché guardiamo ogni notizia attraverso l’obiettivo della fede. Ci impegniamo a fornire giornalismo cristiano indipendente di qualità di cui ti puoi fidare. Ma ci vuole un sacco di duro lavoro, tempo e denaro per fare ciò che facciamo” (Cbn,com, 13 agosto).

“La fede mi ha cambiato la vita”

Già tempo fa sempre sui social media la star aveva scritto: «La fede cattolica mi ha cambiato la vita. Io sono libero dalla schiavitù e dalla vergogna: io sono un figlio di Dio che è nei cieli, e lui mi ama proprio per ciò che sono».

In quell’occasione aveva annunciato una vera rinascita spirituale dopo un periodo di profonda depressione seguita ai problemi giudiziari per alcune denunce per danni. Justin Bieber ora sembra davvero voler mettere da parte le sregolatezze che hanno caratterizzato la sua giovinezza. Ma è sempre stato cristiano, infatti nel 2010 con un tweet raccontò di pregare prima di ogni concerto.

Chiesa e Lamborghini

Justin Bieber ha parlato della sua fede anche durante alcune interviste. «La più grande medicina è Gesù: ha creato una bellissima via per amare le persone, per essere gentili. È morto per i nostri peccati». Ultimamente la svolta è apparsa molto profonda, infatti si è fatto predicatore sui social.

Il 25enne canadese fa anche volontariato portando cibo e la parola di Dio ai senza tetto a Los Angeles. Va in chiesa almeno una volta la settimana. Lo scrivono i tabloid, che non perdono però occasione di ricordare che alla messa arriva con la sua Lamborghini.

La moglie, la modella Hailey Baldwin, nipote del celebre attore Alec, l’ha sposata a sorpresa a New York nel settembre 2018, con rito cattolico (Il Sussidiario, 27 agosto).