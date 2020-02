Quali farmaci tenere in casa?

di Tiziana Corsetti e Luigi Bellante

Quando in casa vi sono dei bambini è necessario avere a disposizione dei farmaci specifici. È buona regola tenere i farmaci in un luogo dedicato e non sparsi casualmente.

Il luogo dedicato non deve essere accessibile ai bambini più piccoli. È importante che sia inaccessibile e chiuso a chiave.

Il luogo per tenere i farmaci deve essere fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare; per ulteriore precauzione è bene tenere assieme ai farmaci i numeri telefonici di emergenza (pronto soccorso, centro antiveleni, ecc.). Molta attenzione va posta alle modalità di conservazione dei farmaci, specificate nel foglietto illustrativo allegato, da conservare sempre assieme alla confezione, in caso di eventuali incertezze sulle modalità d’uso. Per ragioni di sicurezza, vanno periodicamente verificate le scadenze di tutti i farmaci presenti in casa e sostituiti quelli scaduti con farmaci in corso di validità.

Va ricordato che il farmaco scaduto va eliminato negli appositi contenitori presenti all’interno o all’esterno delle farmacie, per evitare problemi di inquinamento ambientale ed eventuali casi di avvelenamento accidentale.

Lo scaffale dei farmaci:

Contro la febbre e il dolore

Un buon antipiretico, ad es. il paracetamolo, oppure un antipiretico con una maggiore azione antinfiammatoria, come l’ibuprofene.

È bene tenere in casa anche un buon termometro.

Contro la stipsi

Supposte o microclismi di glicerina.

Contro il vomito e la diarrea

Soluzioni reidratanti orali per ripristinare i liquidi persi.

Raffreddore

Tenere in casa la soluzione fisiologica per i lavaggi nasali. Attenzione: se il bambino ha solo il raffreddore l’aerosol è inutile!

Contusioni e ferite superficiali

Un disinfettante liquido non alcolico, per evitare il rischio di infezioni. In caso di dolore associato a trauma si può usare un antidolorifico per bocca.

Ustioni o bruciature

Prodotti specifici in crema, gel o spray contro le ustioni.

Punture di insetti

Formulazioni repellenti e, in caso di fastidio da puntura, gel con il 5% di cloruro di alluminio.

