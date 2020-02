Quali sono i farmaci da portare in viaggio?

Di Tiziana Corsetti e Antonino Reale

l primo principio da seguire è di non portare farmaci “inutili” ma di considerare anzitutto le condizioni sanitarie del Paese di arrivo. In previsione di un viaggio, è raccomandata la consultazione di un sito web affidabile e aggiornato sulla situazione sanitaria nel mondo.

Per chi conosce l’inglese, il sito più aggiornato e completo è quello statunitense del Centers for Disease Control and Prevention (CDC). All’indirizzo https://www.cdc.gov/travel/destinations/list compare una lista di tutti i Paesi del mondo con le informazioni sulle malattie che si possono contrarre e con l’indicazione delle vaccinazioni da praticare prima della partenza e delle medicine da portare con sé.

Nella pagina web, oltre alla destinazione, si può indicare se al viaggio parteciperanno bambini, se qualcuno ha una malattia cronica, se c’è una donna gravida tra i viaggiatori ed altro ancora, per ricevere indicazioni ancora più personalizzate. Per chi conosce il francese, il sito più aggiornato e completo è quello dell’Institut Pasteur all’indirizzo https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical.

In caso di viaggio aereo, è possibile portare i farmaci a bordo, rispettando il limite dei 100 cc per i flaconi e portando una prescrizione medica per i farmaci del bambino.

Nel preparare il viaggio vanno verificate le date di scadenza per tutti i farmaci da portare e la presenza del foglietto illustrativo, in caso di incertezze sulle modalità d’uso.

Cosa metto in valigia?

Per le malattie croniche va calcolata una dotazione di farmaci sufficiente per la durata del viaggio.

Repellenti per zanzare

Cerotti e garze di diversa taglia

Una crema reidratante priva di profumazioni per eventuali eritemi solari

Una prescrizione medica per tutti i farmaci che la richiedono

Gli alimenti necessari nel caso dei lattanti

Sali reidratanti

Una zanzariera da culla

Un antipiretico – analgesico come il paracetamolo o l’ibuprofene

Un antistaminico in gocce

Gel con il 5% di cloruro di alluminio, utile dopo punture di insetti o contatto con meduse

Una crema antistaminica per le punture d’insetto

Soluzione fisiologica per la detersione delle ferite o i lavaggi nasali

Un termometro elettronico

Un disinfettante per le piccole ferite

Una crema solare 50+

Un farmaco contro la cinetosi (mal di mare, mal d’aria, ecc.) in sciroppo o gomma da masticare

