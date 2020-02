Dopo questo video, la Messa per voi non sarà più la stessa

di Becky Roach

The Veil Removed, prodotto da Greg Krajewski e da RD Delgado, mostra in modo potente cosa accade durante ogni Messa che ha luogo nelle chiese cattoliche di tutto il mondo.

Prendetevi 5 minuti di tempo per guardare questo breve video. Dopo averlo visto, la Messa per voi non sarà più la stessa!

“Gli angeli circondano e aiutano il sacerdote quando sta celebrando la Messa” – Sant’Agostino

Incredibile, vero? Tutti gli angeli e i santi presenti lì con noi mentre adoriamo il nostro Signore nella Santa Messa restano invisibili, ma sappiamo che sono accanto a noi unendo il Cielo e la Terra. La prossima volta che andrete a Messa, prendetevi un minuto per riflettere su questa visione. Permettete alla vostra mente di immaginare tutti i santi e gli angeli che dimorano nella Chiesa.

Spunti per la riflessione:

1. Eravate consapevoli della presenza degli angeli e dei santi a Messa?

2. Come vi ispira questo video a prendere parte alla Messa in modo diverso?

3. Quali altri aspetti del video vi hanno colpito?

4. Chiedete l’aiuto del vostro angelo custode durante la Messa?

5. Con chi potete condividere questo video?

Qui l’articolo originale pubblicato su Catholic Link