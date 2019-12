Amore in ospedale: “Non ti lascio solo, resto qui con te”

Lontano da Hollywood e dalle riviste rosa, le storie d’amore autentiche si vivono nei freddi e affollati corridoi degli ospedali. In Messico è avvenuta una di queste storie d’affetto ed eroismo nell’umiltà dell’attesa.

L’Istituto Messicano di Sicurezza Sociale (IMSS) assiste una popolazione di poco più di 80 milioni di aventi diritto, e ogni giorno in ciascuno dei suoi ospedali si vive il dramma umano del dolore, ma anche dell’amore.

È il caso di una donna di 83 anni che aspetta accanto alla barella su cui è steso il marito, di 85, che i sanitari intervengano per amputargli una gamba. È accaduto nella Clinica numero 46 dell’IMSS, a Villa Aldama, nello Stato settentrionale di Nuevo León.

Secondo un resoconto di ADN40, l’anziana ha risposto al marito in attesa dell’intervento che la pregava di non lasciarlo “Non me ne vado dall’ospedale senza di te. Non ti lascerò solo, resto qui”.

La fotografia scattata dal personale della clinica è stata ampiamente diffusa sulle reti sociali come dimostrazione d’amore, fedeltà e abnegazione di due anziani che non hanno altre persone al mondo. La moglie appare esausta, con il capo reclinato sulla barella in cui si trova il marito e il bastone davanti.

In un’altra foto, anch’essa diventata virale, la donna accarezza con grande tenerezza il marito.

Secondo alcuni testimoni, la signora lascia il marito solo per andare in bagno o andare a mangiare qualcosa fuori dalla clinica. I medici si sono affezionati alla coppia e hanno detto alla moglie di andare a riposare perché avrebbero pensato loro al marito, ma la risposta della donna è stata chiara e decisa: “Non vado a casa senza mio marito”.

L’amore e la fedeltà traboccano questo Natale in questa cittadina messicana.