Gli adolescenti finlandesi seguono un corso biennale di Scienza Domestica

Laha un territorio di 330.000 chilometri quadrati ma solo 5,5 milioni di abitanti, visto che la metà settentrionale del Paese è perennemente coperta dai ghiacci, essendo vicina al Circolo Polare Artico. Appartiene all’Unione Europea e ha come moneta l’euro, ma quello che ci interessa in questa sede è che si tratta del Paese con il miglior sistema educativo d’Europa, e uno dei primi al mondo.

L’aspetto sorprendente del sistema educativo finlandese è il numero di ore dedicate alla materia chiamata “Casa” o “Scienza Domestica”, Kotitalous in finlandese. Nel sistema educativo, secondo il Ministero delle Finanze finlandese, gli allievi tra i 13 e i 15 anni ricevono l’insegnamento della materia obbligatoria di Scienza Domestica tre ore a settimana.

In cosa consiste questa materia?

Questa materia obbligatoria è stata introdotta più di trent’anni fa, ed è stata mantenuta nella riforma educativa. Agli alunni e alle alunne vengono insegnate le varie attività che si svolgono in una casa:

stirare

lavare i panni

cucinare

conoscere gli elettrodomestici

elettricità

conoscere gli alimenti e gli utensili da cucina

pulire (pavimento, cucina, utensili…)

curare i mobili

eseguire varie riparazioni

pittura

legislazione…

Già nella scuola primaria, gli allievi hanno imparato nella materia di Artigianato (Käsityö in finlandese) a trattare legno, plastica, metalli e ogni tipo di tessuto.

In questo modo, finiscono il ciclo dell’insegnamento obbligatorio conoscendo come funziona una casa, e imparando anche a condividere i lavori domestici. Nessuno può dire che un lavoro domestico sia più adeguato all’uomo o alla donna, perché entrambi conoscono – perché lo hanno imparato a scuola – tutti i lavori necessari. Un dettaglio: gli allievi girano per la classe senza scarpe perché è come vanno in casa, così si crea un ambiente più familiare.

Il sistema educativo finlandese cerca di preparare gli alunni a saper camminare da soli nella vita. A scuola imparano le basi dell’economia familiare a livello di diritto, finanze, scienze naturali, scienze fisiche e matematiche, ambiente…