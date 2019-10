Preghiera per liberare dal Purgatorio le anime dei propri genitori defunti

Le tante difficoltà che trovarono sul loro cammino e la premura che ebbero continuamente per il mio bene, siano motivo di sollievo dalle pene che soffrono per la loro purificazione. In virtù della riconoscenza che devo loro, perdona quelle mancanze che commisero forse anche per causa mia e fa che un giorno io possa rivederli con gioia nella certezza di non essere mai più separati nella gloria del tuo paradiso. Amen.