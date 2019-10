6 frasi da tenere a portata di mano quando si crescono degli adolescenti

In una recente Confessione, ho detto al sacerdote che una delle mie figlie – quella adolescente – riesce facilmente a infastidirmi. Mi ha detto: “Allora è scusata”. I sacerdoti non hanno bisogno di essere sposati e avere figli propri per capirlo. Gli adolescenti possono essere difficili da gestire, e allora ecco delle frasi che potete usare per aiutare a rendere la vita con un adolescente un po’ più semplice.

“Ecco quello che va fatto oggi”

Provate questa frase piuttosto che “Ecco cosa mi serve che tu faccia oggi”, o “Adesso fa’ questo”. Gli adolescenti vogliono essere trattati più da adulti e meno da bambini. Vogliono anche sentire di avere il controllo piuttosto che vedere un genitore che dice loro cosa fare. Dite loro ciò che va fatto e date loro lo spazio per decidere quando farlo. Ad esempio, dite “Questo va fatto prima dell’ora di cena”. In questo modo incontrerete meno resistenza, soprattutto se non possono cenare prima che il compito assegnato sia stato completato.

“Cosa pensi che dovresti fare?”

Se non si tratta di assegnare un compito ma di aiutare il vostro adolescente a risolvere le cose da sé, usate questa frase, che evita anche che vostro figlio si senta come se gli steste dicendo continuamente cosa fare.

Ad esempio, prima che le mie figlie vadano a letto è “il momento del libro”. Una volta, quando ho annunciato il momento del libro, mia figlia di 13 anni ha iniziato a piangere, perché è in un’età in cui anche le piccole cose la destabilizzano e aveva progettato di fare un gioco con le sorelle. Era arrabbiata perché non c’era abbastanza tempo. Le ho chiesto se preferiva il gioco o ascoltare La Compagnia dell’Anello e l’ho lasciata decidere. “Non vedevo l’ora di giocare. Ho impiegato molto tempo a finire i compiti. Ora non c’è tempo per il gioco”. E alla fine: “Penso che potremmo leggere”. Ha smesso di piangere perché aveva preso la decisione da sé. Per me è stato meglio che dirle ciò che avrebbe fatto, che le piacesse o meno.

“Chi ricorderà questa settimana, o perfino questo mese?”

Gli adolescenti si imbarazzano facilmente, credendo di aver per tutto il tempo gli occhi di tutti addosso. Quando ero adolescente e mi lamentavo di qualche terribile incidente che mi era capitato a scuola, mia madre mi faceva le domande che ho scritto. La risposta era inevitabilmente: “Praticamente nessuno oltre a me”. Perché? Perché chiunque altro era concentrato sui suoi imbarazzi e sulle cose strane che gli erano capitate in quella giornata. Il giorno dopo sarebbe stato diverso, e le mie cose sarebbero ormai state vecchie. Indipendentemente da quanto possa essere mortificante un evento, verrà dimenticato o sostituito dalla problematica di qualche altro disgraziato.