In questo edificio cristiani, ebrei e musulmani pregheranno stabilmente insieme (VIDEO)

Una chiesa, una sinagoga e una moschea condivideranno le stesse fondamenta. Sarà un punto di riferimento negli Emirati Arabi Uniti, sull’isola di Saadiyat ad Abu Dhabi. Soprattutto, segnerà un cambiamento significativo nella storia delle religioni.

La costruzione della Abrahamic Family House, la casa della famiglia abramitica, sarà completata nel 2022 (Vatican News, 22 settembre).

Il progetto della Casa, firmato dall’archistar Sir David Adjave, è stato svelato a New York, durante il secondo incontro del comitato che si è tenuto nella Biblioteca Pubblica alla vigilia della 74esima assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Mezzo di divisione in mezzo di contatto”

All’evento, era presente anche lo Shaikh Abdullah Bin Zayed al Nahyan, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo cui la Abrahamic Family House «trasformerà ciò che in passato è stato usato come mezzo di divisione tra i popoli in un punto di contatto».

Ha aggiunto monsignor Miguel Angel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso: «Si tratta di un momento profondamente commovente per l’umanità. Sebbene tristemente, il male, l’odio e la divisione fanno ancora notizia. Ma c’è un mare nascosto di bene che sta crescendo e che ci porta a sperare nel dialogo, nella conoscenza reciproca e nella possibilità di costruire, insieme con i seguaci di altre religioni e di tutti gli uomini e donne di buona volontà, un mondo di fraternità e pace».

Mohammad Mahmoud Abdul Salam, membro del comitato e già consulente del Grande Imam di al Azhar, ha sottolineato che «la formazione del comitato è arrivata in un momento importante, e ha richiesto a tutti gli amanti della pace di unirsi e combinare gli sforzi per diffondere coesistenza, fratellanza e tolleranza per il mondo» (Aci Stampa, 26 settembre).

Il documento di Abu Dhabi

La costruzione della Casa comune delle religioni abramitiche, segue la sottoscrizione dell’altrettanto storico “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, firmato sempre ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib.

Un documento che non è soltanto una pietra miliare nei rapporti tra cristianesimo e islam, ma rappresenta anche un messaggio con un forte impatto sulla scena internazionale. Nella prefazione, dopo aver affermato che «la fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare», si parla di questo testo come di «un documento ragionato con sincerità e serietà», che invita «tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme».